Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk dört ayında yüzde 48 azaldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı ilk dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47,97 azalarak 119 bin 440 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2019 yılı Ocak-Nisan dönemi otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini paylaştı.

Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı ilk dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47,97 azalarak 119 bin 440 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı ilk dört ayında 229 bin 556 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Otomobil satışları, 2019 yılı ilk dört ayında geçen yıla göre yüzde 47,45 oranında azalarak 93 bin 228 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 177 bin 418 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 49,73 azalarak 26 bin 212 adet oldu. 2018 yılı aynı dönemde 52 bin 138 adet satış gerçekleşmişti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Nisan ayında yüzde 56 azaldı

ODD verilerine göre 2019 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 30 bin 971 adet oldu. 71 bin 126 adet olan 2018 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 56,46 oranında azaldı. 2019 yılı Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,69 azaldı ve 24 bin 416 adet oldu. Geçen sene 55 bin 108 adet satış gerçekleşmişti. 2019 yılı Nisan ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Nisan ayına göre yüzde 59,08 azaldı ve 6 bin 555 adet olarak gerçekleşti.

Geçen sene 16 bin 18 adet satış yaşanmıştı. 2019 yılı Nisan ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 48,7 , 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 48,5 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 27,1 azalış izlendi. 2019 yılı Nisan ayı sonunda 64 adet elektrikli ve 2 bin 791 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

2019 yılı Nisan ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 36,01 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 33 bin 567 adet ile sahip oldu. 2019 yılı Nisan ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 54,63'e, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 64,45'e geriledi.

En çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan

2019 yılı Nisan ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 85,5'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 62,0 pay alan C (57 bin 815 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 51,8 pay, 48 bin 249 adet) oldu.

2019 yılı Nisan ayı sonunda Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 71,82 pay ile Van (18 bin 826 adet), ardından yüzde 12,57 pay ile Kamyonet (3 bin 294 adet), yüzde 8,12 pay ile Minibüs (2 bin 129 adet) ve yüzde 7,49 pay ile Pick-up (bin 963 adet) yer aldı.