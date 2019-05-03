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Yolu kapatan öğrenciler tutuklandı
Yolu kapatan öğrenciler tutuklandı
|03 Mayıs 2019 11:40
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Batman'da geçtiğimiz günlerde Atatürk Bulvarı'nda yolu trafiğe kapatarak eylem yapan 8 üniversite öğrencisinden 6'sı tutuklandı.
Batman Üniversitesinden 8 öğrenci, cezaevlerinde süren açlık grevlerine ve açlık grevinde olan HDP Milletvekili Leyla Güven'e destek için 28 Nisan'da Atatürk Bulvarı Basın kavşağında yolu trafiğe kapatmıştı. Yolu trafiğe kapatan öğrencileri polis şehir güvenlik kamerasından tespit ederek 29 Nisan gecesi saat 01.00 sıralarında eş zamanlı operasyonda gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğrencilerden B.M., H.K., D.Y., B.D., R.C. ve E.M. örgüt üyesi olmak suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ç.K. ve H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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