Başsavcılıktan 'İstanbul'da seçim operasyonları' açıklaması

İstanbul'da devam eden sandık kurullarına soruşturma ile ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi. Başsavcılık açıklamasında "Delil toplama yetkileri usulünce yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı sandık kurullarına yönelik soruşturma ile ilgili açıklamasında "Başlatılan soruşturmalar, ihbara konu olayların gerçekliğini ortaya çıkarmaya özgü olarak ve kanunlarla Cumhuriyet Başsavcılığımıza tanınan delil toplama yetkileri usulünce kullanılmak suretiyle yürütülmektedir" ifadelerini kulland

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı: (Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir'de seçimlerde usulsüzlük iddiası) Cumhuriyet Başsavcılığımız, mezkur soruşturmalara ilişkin görev ve yetkilerini, her zaman olduğu gibi maddi gerçeği ortaya çıkarıp varsa sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gereğine tevessül etmek amacıyla tarafsız ve mevzuata uygun biçimde yerine getirmekte olup medyada yer bulan ve bu soruşturmaların amacına dair yasal çerçeveyi aşacak ifadeler içeren haber ve yorumlar gerçek dışıdır."