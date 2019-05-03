YÖK'ten diplomalar askıya alındı açıklaması

Bugün bazı basın yayın organlarında YÖK'ün denkliklerle ilgili diplomaları askıya alındığı belirtilmişti. YÖK konuyla ilgili memurlar.net'e bilgilendirme yaptı. YÖK, böyle bir durumunda olmadığını belirtti.

İŞTE YÖK'ten konuyla ilgili memurlar.net'e yapılan bilgilendirme

YÖKSİS üzerinde yapılan "teknik bir analiz, güncelleme çalışması" neticesinde yaşanan "rutin bir kapatma" işlemine ilişkin bazı yanlış anlaşılmalar olduğunu tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere YÖKSİS, sürekli güncellenen bir program olduğundan bazı teknik çalışmalar, analizler veya güncellemeler esnasında sistem kısa süreli ve kademeli, bütün veya lokal olarak kapatma durumunda kalınmaktadır.

Yine böyle bir güncelleme, teknik analiz çalışması yapılırken sistemde yaşanan kapanma, bilgilerin görülememesi durumu farklı bir şekilde algılanıp, bir sorun varmış gibi anlaşılmıştır.

Yapılan rutin, teknik çalışmamız sona ermiş olup, sistem tekrar eski haline gelmiştir. Denkliklerle ilgili herhangi bir sorun bulunmamaktadır.