Nisan ayındaki operasyonlarda 93 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri: Nisan ayındaki operasyonlarda 93 terörist etkisiz hale getirildi
|03 Mayıs 2019 11:49
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