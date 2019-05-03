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'İmam hatip artık bir marka ve Türkiye'nin bir değeri'

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Kamber Çal:- "İmam hatip artık bir marka ve Türkiye'nin bir değeri. Şu an yurt dışında Danimarka, Fransa, Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Bosna Hersek, Somali, Sudan'ın aralarında bulunduğu 22 ülkede 54 okulda imam hatip müfredatı uygulanıyor"- "Fen ve sosyal alanlarda da çok etkili çalışmalar yapan proje okullarımız var. İngilizce, Arapça, Almanca, İspanyolca ve Rusça eğitim veren okullarımız var. Toplumun her kesimine dokunan bir müfredatla öğrencilerimizi eğitmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz" - "Ülkemizde de yurt dışından öğrencilerin gelip eğitim aldığı 13 uluslararası imam hatip okulumuz var"
 03 Mayıs 2019 11:49
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'İmam hatip artık bir marka ve Türkiye'nin bir değeri'

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Kamber Çal, "İmam hatip artık bir marka ve Türkiye'nin bir değeri. İmam hatip müfredatını ihraç eder hale geldik. Şu an yurt dışında Danimarka, Fransa, Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Bosna Hersek, Somali, Sudan'ın aralarında bulunduğu 22 ülkede 54 okulda imam hatip müfredatı uygulanıyor." dedi.

Çal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1958'de kurulan derneğin yaklaşık 61 yıldır imam hatip meselesiyle ilgilendiğini anlattı.

Kamber Çal, "İmam hatip okullarının ülke çapında yaygınlaşması, öğrenci sayısının artması ve kalite standartlarının yükselmesiyle beraber imam hatip artık Türkiye için marka haline dönüşmüş durumda. Markalaşma süresinde de ÖNDER ciddi katkılar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Derneğin imam hatip öğrencilerine yönelik de önemli çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Çal, şunları kaydetti:

"Velinin eğitimdeki katkısı açısından okul aile birlikleri çok önemli. Bu konuda ÖNDER imam hatiplerdeki okul aile birliklerini olması, kurgulanması gerektiği şekliyle okuldaki öğretmenler ve yöneticileriyle sinerji oluşturan, birlikte iş tutabilen bir anlayışla aktive etmeye ve bunları bilinçlendirmeye çalışıyor. Bununla ilgili onlarca seminer ve tüm Türkiye çapında çalışmalarımız oldu. İmam hatiplerdeki ÖNDER'in yapmış olduğu okul aile birliği çalışmasını, diğer okullara da rol model olarak sunmak istiyoruz. Marka değeri açısından bunu çok önemsiyoruz. Eğitim okul, aile ve sosyal çevrenin üçlü yapılanmasıyla etkin hale gelebiliyor. Ailenin ve sosyal çevrenin etkin ve dinamik olması açısından okul aile birlikleri çok önemli. Bunu biz geçen dönemlerde birlikte çalıştığımız ve aktive ettiğimiz okul aile birliklerinin eğitime ne kadar katkısının olduğunu açıkça gördük."

Okullardan mezun olduktan sonra, üniversite eğitimi ve hayatları boyunca onlara yol gösterici çalışmalar yaptıklarını ifade eden Çal, bu çerçevede faaliyet yürüten ÖNDER Akademi'nin çalışmalarına değindi.

Çal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ÖNDER Akademi'de özellikle üniversitedeki akademik çalışma yapan arkadaşlarımızla öğrencilerimizi buluşturuyoruz. Üniversiteye geçmiş öğrencilerimizin gelişimi konusunda birçok programlar yapıyoruz. Onları yaklaşık 2 yıl takip ediyoruz. Öğrencilerimizin gelişimi, topluma kazandırılması ve kendi alanlarında uzmanlaşması konusunda da derneğimiz ciddi katkı sağlamaya çalışıyor. Departmanlarımızda, kültür sanattan akademiye ders takviyesinden yabancı dile birçok alanda, öğrencilerimiz için ücretsiz kurslarımız var. İmam hatip markasının altında artık sadece dini derslerin olmadığını herkes biliyor. Bu çerçevede fen ve sosyal alanlarda da çok etkili çalışmalar yapan proje okullarımız var. Yani müfredatını incelediğiniz zaman bir fen lisesi ya da sosyal bilimler lisesinin müfredatını o okullarda da görebiliyorsunuz. İngilizce, Arapça, Almanca, İspanyolca ve Rusça eğitim veren okullarımız var. Toplumun her kesimine dokunan bir müfredatla öğrencilerimizi eğitmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz."

İmam hatip okulu müfredatının yurt dışında da yaygınlaştığına da dikkati çeken Çal, sözlerini şöyle tamamladı:

"İmam hatip okulları müfredatı, Türkiye için çok değerli ve önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurulumuza katıldılar ve imam hatibin müfredatının Türkiye'deki sosyolojik yapıya ne kadar uygun olduğundan bahsettiler. Cumhurbaşkanımıza kuruluşumuza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. İmam hatip artık bir marka ve Türkiye'nin bir değeri. Şu an yurt dışında Danimarka, Fransa, Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Bosna Hersek, Somali, Sudan'ın aralarında bulunduğu 22 ülkede 54 okulda imam hatip müfredatı uygulanıyor. Ülkemizde de yurt dışından öğrencilerin gelip eğitim aldığı 13 uluslararası imam hatip okulumuz var. Önümüzdeki günlerde de markalaşma konusunda ÖNDER olarak hizmetlerimiz ve faaliyetlerimiz devam edecek."
Anadolu Ajansı
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