Enflasyon rakamları sonrası Dolar'ın seyri değişmedi
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|03 Mayıs 2019 12:09
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