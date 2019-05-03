Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında soruşturma
İçişleri Bakanlığı, Bolu Belediyesi'nde Suriyelilere yapılan yardımın kesilmesi ile ilgili Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlattı
|03 Mayıs 2019 12:19
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