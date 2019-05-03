OGM alımında sözlü sınav Bakan'a soruldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'ne 5 bin personel alınacağını duyurmuştu. Personellerin de KPSS puan üstünlüğüne göre alınacağını belirtmişti. Fakat daha sonra Orman Genel Müdürlüğü, alımların sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde olacağını açıklamıştı.

Adaylar alımların bu şekilde olacak olmasına tepki göstermişti. Adayların tepkilerini memurlar.net de haber konusu etmişti.

Şimdi de Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da konuyu Soru Önergesi olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye sordu.

İşte Sarıbal'ın verdiği Soru Önergesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 29 Mart 2019 tarihinde katıldığı bir televizyon programında, Orman Genel Müdürlüğüne 5 bin personel alınacağını duyurmuştu. Alınacak personelin bin 200'ünün orman mühendisi, 2 bin 700'ünün orman muhafaza memuru, 800'ünün memur ve 300'nün de şoför olarak istihdam edileceğini belirten Bakan Pakdemirli, aynı açıklamasında personelin, Kamu Personel Seçme Sınav (KPSS) sonuçlarına göre, en yüksek puanı alandan başlanarak alınacağını ve kimsenin kendisine torpil için gelmemesini istediğini söylemişti.

Bakanın açıklamasının aksine Orman Genel Müdürlüğü, alımların mülakat sonrası yapılacağını açıkladı. Orman Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ilan ettiği duyuruda, 'Orman Mühendisi, Orman Muhafaza Memuru atımlarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak 2018 yılı KPSS puanları ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olanlardan, memur ve şoför alımları ise 201S yılı KPSS puanlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirilecektir bilgisini paylaştı.

Bu bağlamda;

1- Tarım ve Orman Bakanlığına alınacak 5 bin kişinin KPSS puanına göre işe yerleştirileceği açıklanmasına rağmen sözlü sınav uygulamasının getirilmesinin gerekçesi nedir?

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin televizyonda "Kimse kapımıza tayin, terfi torpil istemek için gelmesin" açıklamasına rağmen Orman Genel Müdürlüğü hangi gerekçe ile personel ahmlanmn mülakatlarla yapılacağına karar vermiştir?

3- Mülakatla personel alımı olması "torpil" iddialarını da gündeme getirmektedir. Nitekim Bakan Pakdemirli'nin "kimse kapıma torpil için gelmesin" demesi de bu iddiaları gücendirmektedir. Torpille eleman aliminin önüne geçmek ve liyakate esas personel alimini gerçekleştirmek için mülakat uygulamasını kaldırmayı düşünüyor musunuz?

4- Öte yandan, Bakanlığa bağlı kuramlara personel alımlarında kadınlara karşı ayrımcılık yapıldığı ve kadın personel adaylarının mülakatlarda elendiğine ilişkin çok sayıda şikayet hem medyada yer almıştır. Bu İddialar araştırılmış mıdır? Kadınlara karşı ayrımcılık yapıldığı iddiaları doğru mudur?

5- Uzun yıllardır atama bekleyen ve her seçim öncesi atanacaklarına dair sözler verilen Ziraat Mühendisleri, Gıda, Su Ürünleri Mühendisleri ve Veteriner Hekim ile teknik personel alımları için de kadro tahsis etmeyi düşünüyor musunuz?