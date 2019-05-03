'Yaz aylarında gıdada yaşanacak düşüşle hedefimizi tutturacağız'
|03 Mayıs 2019 12:29
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yıllık enflasyonun yüzde 19,71'den 19,50'ye, çekirdek enflasyonun da yıllık yüzde 17,53'ten 16,30'a gerilediğini belirterek, "Bu gelişmeler, yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle, hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor." ifadesini kullandı.
Albayrak, Twitter hesabından, nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini içeren, infografikli paylaşımda bulundu.
TÜFE'de yaşanan pozitif gelişmelerin, ekonomideki dengelenme sürecinin sürdüğünü gösterdiğine işaret eden Albayrak, şunları kaydetti:
"Yıllık enflasyon yüzde 19,71'den 19,50'ye geriledi. Ayrıca çekirdek enflasyonda da yıllık yüzde 17,53'ten 16,30'a önemli bir gerileme oldu. Bu gelişmeler, yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle, hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor."
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