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CHP'den Ankara İl Jandarma Komutanı hakkında suç duyurusu

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'taki cenaze töreninde uğradığı saldırı nedeniyle Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut hakkında "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu
 03 Mayıs 2019 12:48
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CHP'den Ankara İl Jandarma Komutanı hakkında suç duyurusu

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'taki cenaze töreninde uğradığı saldırı nedeniyle Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut hakkında "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Özkoç, suç duyurusu dilekçesini verdikten sonra Ankara Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu ve yanındakilere yönelik linç girişiminde bulunulduğunu söyledi.

Emniyet ve jandarma görevlilerinin gerekli tedbirleri almadığını savunan Özkoç, cenaze öncesi ilgili birimlere Kılıçdaroğlu'nun törene katılacağının bildirildiğini söyledi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile ilgili herhangi bir koruma tedbirinin alınmadığını ifade eden Özkoç, "Bu doğrultuda Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut ve diğer ilgililerle ilgili bilinçli ve bilinçsiz hataları ve eksiklikleri doğrultusunda şikayette bulunuyoruz." dedi.

Üst düzey protokolun katılacağı törenler öncesi İl Jandarma Komutanınca yazılı bir plan hazırlanması ve bu plan doğrultusunda güvenlik tedbirlerinin uygulanması gerektiğini anlatan Özkoç, il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bulut'un böyle bir plan yapmadığı ve gerekli talimatları vermediğini ileri sürdü.

Çubuk Cumhuriyet Başsavcısının da görevinin gereklerini yapmadığını iddia eden Özkoç, şunları söyledi:

"Suçlularla ilgili, öldürme kastıyla yapılmış olmasına rağmen tek bir tutuklama dahi yoktur. Tutuklama olması için orada Genel Başkanımın, genel başkan yardımcılarımın, milletvekillerimizden, TBMM Başkanvekilimizden herhangi birinin ölmesi mi gerekiyordu? Ancak öldüğü zaman mı bu bir linç olayı olarak görülecekti?"

Saldırıyla ilgili yeterli deliller olduğunu, Çubuk Cumhuriyet Başsavcısının bu delilleri gözardı ettiğini savunan Özkoç, kendisiyle ilgili görevi kötüye kullanmaktan dolayı HSK'ya şikayette bulunacakları ve dosyadan el çekmesi için gerekli müracaatları yapacaklarını bildirdi.
Anadolu Ajansı
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