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Gün ortası altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 244,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.628,00 lira oldu
 03 Mayıs 2019 12:56
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Gün ortası altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 244,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.628,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 243,80 244,00 243,80 244,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.607,00 1.628,00 1.607,00 1.628,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 222,50 226,50 222,50 226,50
Lira(Tam) Ziynet 1.570,00 1.590,00 1.570,00 1.590,00
Yarım Ziynet 785,00 795,00 785,00 795,00
Çeyrek Ziynet 393,00 398,00 393,00 398,00

Anadolu Ajansı
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