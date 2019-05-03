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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Diyarbakır'ı ziyaret etti

Bakan Selçuk: Diyarbakır'ın eğitim kapasitesini genişletmek için birtakım çalışmalar içerisinde olacağız
 03 Mayıs 2019 12:59
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Diyarbakır'ı ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Diyarbakır'ın eğitim kapasitesini genişletmek için birtakım çalışmalar içerisinde olacağız." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Bakan Selçuk, merkez Kayapınar ilçesinde bir restoranda düzenlenen toplantıda hayırseverler ve iş insanları ile bir araya geldi.

Daha sonra Valiliği ziyaret eden Selçuk, Vali Hasan Basri Güzeloğlu ile görüştü.

Selçuk, burada yaptığı konuşmada, kadim ve güzel bir şehirde bulunuyor olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Birçok ili ziyaret etme imkanı bulduğunu, bu illerden birinin de Diyarbakır olduğunu dile getiren Selçuk, şöyle konuştu:

"Kentin eğitim hayatını, okullarımızın, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin durumlarını çok yakından değerlendirmek, istişarelerde bulunmak ve Diyarbakır'ın eğitim kapasitesini genişletmek için birtakım çalışmalar içerisinde olacağız. Bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan projeksiyonlar ve buna bağlı olarak yapılacak planlamalar Diyarbakır'ın eğitim kalitesini çok daha iyi yükseltecektir."

Vali Güzeloğlu da insanlık tarihiyle birlikte var olan, bilgiyi üreten, hikmete dönüştüren Diyarbakır'a Bakan Selçuk'un gerçekleştirdiği ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, bu ziyaretin milli eğitim bakımından ilin gelişimine katkı sağlayacağını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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