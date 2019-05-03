1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 değer kaybıyla 93.822,40 puana düştü
 03 Mayıs 2019 13:26
Yazdır
Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,38 azalışla 93.822,40 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 356,97 puan azalırken, toplam işlem hacmi yaklaşık 1,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,40 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,46 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,27 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,06 gıda, içecek oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 94.400 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günün ilk yarısında 93.500-94.000 bandında dengeledi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de tarım dışı istihdam verisi ve hizmet sektörü Satınlama Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın destek, 96.400 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Fitch Ratings, 15 Aralık'ta Türkiye'nin "BB" seviyesindeki kredi notunu ve "negatif" görünümünü teyit etmişti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Son 15 yılın en yüksek gıda enflasyonuna ulaşıldı'
03 Mayıs 2019 13:42		 'Yaz aylarında gıdada yaşanacak düşüşle hedefimizi tutturacağız'
03 Mayıs 2019 12:29
Enflasyon rakamları sonrası Dolar'ın seyri değişmedi
03 Mayıs 2019 12:09		 Yemek kartıyla 10 milyar lira harcadık
03 Mayıs 2019 11:20
'Otonom araçlar İstanbul'da trafik sorununu bitirecek'
03 Mayıs 2019 11:19		 İş arayanlar için 'Sanal Fuar'
03 Mayıs 2019 11:18
Tatilci de turizmci de 'bayram edecek'
03 Mayıs 2019 11:07		 TESK'ten 'merdiven altı ürün' uyarısı
03 Mayıs 2019 10:54
Trakya'da yüksek basınçlı zengin doğal gaz rezervi tespit edildi
03 Mayıs 2019 07:45		 Telekom'un milletvekillerine özel tarifesi, gündem oldu
02 Mayıs 2019 23:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:29 - Kadastro işi için gittiği adliyede muhtar olduğunu öğrendi14:21 - 'Türkiye-Amerika ilişkileri sadece S-400 ya da F-35'e bağlı değil'14:15 - 50 bin yeni sosyal konut kuraları pazartesi başlıyor14:12 - Proje okulu yöneticileri, proje okulu olmayan okullara geçemiyor14:11 - 40 okula 'Çevre Beratı' ödülü14:06 - 'YSK, Türkiye'de son sözü söyleyecek kurum, son söz çok önemli'14:02 - Havacı binbaşıya FETÖ'den hapis istendi14:00 - 'PTT e-ticaret alanında başarılı faaliyetler yürütüyor'13:58 - Kırıkkale Sağlık Müdürü görevden alındı13:42 - 'Son 15 yılın en yüksek gıda enflasyonuna ulaşıldı'
13:31 - 1-2-3 Mayıs 2019 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar13:27 - Yükseköğretim istatistikleri açıklandı13:26 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:21 - AYM'den Ahmet Altan ile Ali Bulaç için karar13:03 - CHP'den 'enflasyon' açıklaması12:59 - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Diyarbakır'ı ziyaret etti12:56 - Gün ortası altın fiyatları12:48 - CHP'den Ankara İl Jandarma Komutanı hakkında suç duyurusu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
4 aylık enflasyon toplamda yüzde 3,99 oldu
Memur ve sözleşmeliyi kapsayan, 'Kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği' yürürlüğe girdi
Nisan ayı enflasyonu açıklandı
Vali'den, Komünist başkana 'ancak poz verirsin' eleştirisi
Şentop'tan protokol ayıbına tepki, programı terk etti
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik
OHAL Komisyonu Mart ayı raporunu açıkladı
Yeni askerlik sisteminde bedelli ücreti 30 bin TL olacak
Maden işlerinde çalıştırılmak üzere, 8 mühendislik bölümü mezunları arasından, uzman alınacak
Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında soruşturma
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
teamviwer 3
İnce uçlu şarj aleti 3
Her fırsatta İngilizce bildiğini göstermeye çalışan kişi 5
1019 kilometre pedallıyoruz 2
sorun sende değil bende 2
doların 3 tl yi aşması 7
evlenme kriterleri arasında golf oynamak olan bayan 4
imtihan 1
AÖF Sınav 2
yabancı bir kişiyle evlenme 3
SON İLANLAR
Türkiye Taşkömürü Kurumu 500 işçi alacak
Ankara Sinkent Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Personel Hizmetleri Geçici 10 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 7 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi 17 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 17 İşçi Alacak
Kırıkkale Delice Belediyesi 3 İşçi Alacak
Niğde Bor Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam