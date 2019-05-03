1-2-3 Mayıs 2019 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
1-2-3 Mayıs 2019 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
|03 Mayıs 2019 13:31
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Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 1-2-3 Mayıs 2019 tarihi itibariyle haklarında gözaltı, tutuklama, kontrol tedbirleri ve yargı kararları verilenler bulunuyor.Havacı binbaşıya FETÖ'den hapis istendi Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 7 kişi yakalandı Yalova'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu Pakistan FETÖ'yü terör örgütleri listesine aldı Sınırda yakalanan albay FETÖ'den tutuklandı FETÖ'nün yeni haberleşme programı ortaya çıktı FETÖ'den tutuklanan emekli albay 'Balyoz' sanığı çıktı Bağ evinde FETÖ toplantısı davasında 8 sanığın ev hapsi kaldırıldı Organize suç örgütünün altından FETÖ çıktı Denizli'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı Eskişehir'deki FETÖ davalarında karar Sivas'ta 8 öğrenci ile 1 polis FETÖ'den gözaltına alındı FETÖ'nün 'Trabzon il imamı'na 6 yıl 3 ay hapis cezası FETÖ'den hapis cezası alan eski Yargıtay üyesine tahliye FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı FETÖ'cünün 'maraton' yalanı tutmadı Mersin'de 5 kişi terör örgütü üyesi olmaktan yakalandı Adana'da 3 eski astsubaya FETÖ'den beraat 2010 KPSS sınavı davasında 64 sanığa ceza JGK darbe davasında tutukluluğa devam kararı Kumpas davalarının hakim ve savcıları yargılandığı davada 3 tahliye Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasına yarın devam edilecek FETÖ'den hapis cezası alan öğretmen tutuklandı Deniz Kuvvetleri FETÖ operasyonu: 14'ü aktif 29 askere gözaltı Askeri mahrem operasyonunda 4 kişiden biri tutuklandı Başkent'te 62'si görevde 82 astsubaya FETÖ gözaltısı Başkentte ByLock operasyonu: 10 gözaltı Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı FETÖ, sınav sonuçları açıklanmadan tebrik etmiş FETÖ'cü işadamının uçakları TMSF'den otomobil fiyatına satılıyor Terör örgütü MLKP üyesiyle yakalanan FETÖ şüphelisi de tutuklandı Eskişehir'deki FETÖ davalarında 3 sanığa hapis cezası verildi AYM'den Ahmet Altan ile Ali Bulaç için karar
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