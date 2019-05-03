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Kırıkkale Sağlık Müdürü görevden alındı

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Tiftikçi görevden alındı
 03 Mayıs 2019 13:58
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Kırıkkale Sağlık Müdürü görevden alındı

4 Ekim 2018 tarihinde Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğüne getirilen Doç. Dr. Uğur Tiftikçi, Sağlık Bakanlığınca görevden alındı. Görevden alınma sebebiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Kırıkkale Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalında ve ayrıca başhekim yardımcı olarak görevlerde bulunan Tiftikçi, 4 Ekim 2018 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne görevlendirilmişti.

İhlas Haber Ajansı
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