'PTT e-ticaret alanında başarılı faaliyetler yürütüyor'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "PTT'nin e-ticaret sistemine Afrika'da daha kapsayıcı bir şekilde erişim sağlanabilmesi ve Afrika menşeili ürünlerin dünyaya sunulması noktasında önemli roller üstleneceği kanaatindeyim." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tunus Dijital Ekonomi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı arasında Dünya Posta Birliği'nin (UPU) Ecom@Afrika Projesi kapsamında "E-Ticaret İş Birliği Anlaşması" imzalandı.

İmza töreninde konuşan Turhan, 2016'da Türkiye'de gerçekleştirilen 26. Dünya Posta Kongresinde belirlenen İstanbul Stratejisi kapsamında UPU tarafından tasarlanan Ecom@Africa projesinden bahsetti.

Türkiye ile Afrika arasındaki tarihi ilişkilerin geliştirilmesine verdikleri önem çerçevesinde son yıllarda önemli adımlar attıklarını dile getiren Turhan, Türkiye'nin Afrika'ya verdiği önemden ve bu kıtaya yönelik düzenlediği faaliyetleri anlattı.

Turhan, iş birliğini geliştirmek adına ortaya konan ortak irade neticesinde ticaret hacminde kayda değer artış gerçekleştiğini kaydederek, hacmin yaklaşık dört katına çıkarak 20 milyar doları aştığını söyledi.

Afrika kıtası ülkelerini, dünyanın geleceği için giderek yükselen değer olarak gördüklerini aktaran Turhan, "O nedenle de her fırsatta Afrika kıtası ülkeleriyle aramızdaki stratejik ortaklık ve işbirliğini geliştirmek, tahkim etmek adına neler yapılabilir yollarını arıyoruz. Bu anlamda Ecom@Africa projesini yeni bir kanal olarak görüyoruz." diye konuştu.

Ecom@Africa projesinden bahseden Turhan, şu ifadeleri kullandı:

"UPU tarafından tasarlanan bu proje, dünya ticaretini değiştiren ve her geçen büyüyen hacmiyle farklı iş modelleri sunan e-ticaret alanında, son derece etkin ve kapsayıcı bir model sunmaktadır. Ecom@Africa girişimi Afrika'da ticaretin geliştirilmesi ve global ticaret sistemine erişimi az olan kesimlerin ticari sisteme dahil olabilmesini sağlayacaktır. Böylece birçok yatırıma ve istihdama da vesile olacaktır. İşleyişin odağında posta idarelerini koyan bu projenin mimarı olan UPU'nun yöneticileri ve proje çalışanlarını burada tebrik etmek isterim."

Turhan, projenin başarısı noktasında, UPU'nun köklü geçmişi ve uluslararası deneyiminin önemli avantajlar sağlayacağını bildirdi.

- "İş birliği sayesinde Afrika'da e-ticaret yaygınlaşacak"

Turhan, Türkiye ile Tunus arasında imzalanan iş birliği anlaşmasından bahsederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tunus ile imzalayacağımız iş birliği protokolü sayesinde, Ecom@Africa projesinin diğer Afrika ülkelerine yaygınlaştırılmasını kolaylaştıracak adımı da atmış oluyoruz. Global posta ağının önemli bir oyuncusu olan, sahip olduğu tecrübe ve kurmuş olduğu güçlü alt yapısıyla UPU'nun İdari Konsey Başkanlığını da başarıyla yürüten posta idaremiz PTT, dünyada yaşanan dijital dönüşüme ayak uydurmayı başarmıştır. Şahsen, PTT'nin e-ticaret sistemine Afrika'da daha kapsayıcı bir şekilde erişim sağlanabilmesi ve Afrika menşeili ürünlerin dünyaya sunulması noktasında önemli roller üstleneceği kanaatindeyim."

Turhan, bu noktada Tunus ile karşılıklı kazanımlara dayanan bir model oluşturabileceklerini belirterek, Ecom@Africa projesine platform sağlama noktasında PTT'nin ciddi bir alt yapısı ve e-ticaret platformu bulunduğunu söyledi.

PTT'nin bu yönüyle e-ticaretin B2C, B2B gibi farklı segmentlerinde platform sağlama, danışmanlık sunabilme kapasitesine sahip olduğunu dile getiren Turhan, "PTT'nin e-ticaret alanındaki başarılı faaliyetlerini yürütürken kaydettiği hızlı gelişim ve uluslararası boyuta ulaşan çalışmalarındaki bilgi ve deneyimi, kuşkusuz bu projeye de önemli katkılar sunacaktır." diye konuştu.

- "Küresel e-ticarette PTT, THY, İstanbul Havalimanı gibi avantajlarımız var"

Turhan, sadece e-ticaret platformunun kurulmasının e-ticaret eko sisteminin oluşturulması için yeterli olmadığını belirterek, Türkiye olarak sahip oldukları coğrafi konumun yanı sıra güçlü hava, kara ve deniz yolu bağlantılarının da bu proje için ciddi bir avantaj sağladığını düşündüklerini söyledi.

E-ticaret konusunda PTT'nin yanı sıra THY ve İstanbul Havalimanı gibi önemli avantajlara sahip olduklarını dile getiren Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afrika, son 4 yılda e-ticarete katılan kullanıcı sayısında 225 milyonla, Asya-Pasifik bölgesinden sonra ikinci sırada yer alıyor. İnternet kullanımındaki en büyük artış da yüzde 20 ile Afrika'da. Sadece bunlar bile Afrika'nın e-ticarette büyümenin odak noktalarından biri olduğunu ortaya koymaktadır. Afrika'nın sahip olduğu bu potansiyeli, Afrika ülkelerinin en fazla yararına olacak şekilde yönetebilmek önem arz etmektedir. Bu noktada, global düzeyde e-ticaret gelişmişlik düzeyini dengelemeye yönelik olarak tasarlanan Ecom@Africa girişiminin önemli bir fırsat sağladığını düşünüyoruz."

Turhan, Türkiye olarak bu projenin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için karşılıklı iş birliği ile ortak bir sorumluluk sergileme anlayışında olduklarını vurguladı.

- "Üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz"

Turhan, bu kapsamlı projenin başarıyla hayata geçirilmesi için Tunus'un üstlenmiş olduğu aktif rolün, yapmış olduğu çalışmaların ve öneminin bilincinde olduklarını ifade etti.

Türkiye ve Tunus olarak bugün başlangıcını yaptıkları iş birliğinin birçok ülkeye de örnek olacağı ve farklı yatırım alanlarında iş birliğini tetikleyeceğini kaydeden Turhan, "Tunus proje kapsamında alt yapı yatırımlarına başlamış durumda, projenin gelişimi için göstermiş oldukları hızlı reaksiyonu takdirle karşılıyoruz." dedi.

Turhan, kendilerinin de projenin başarıyla hayata geçmesi ve ilerlemesi için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

- "Projeyle ikili ticaret, ihracat ve istihdam artacak"

Tunus Dijital Ekonomi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Mohamed Anouar Maarouf ise bu etkinliği çok beklediklerini belirterek, organizasyona fikir öncülüğü yapan Bakan Turhan'a teşekkür etti.

Afrika'nın 1,2 milyarlık nüfusuyla Asya'dan sonra en kalabalık ikinci kıta olduğu bilgisini veren Maarouf, bölgedeki e-ticaret satış adedinin 2018 itibarıyla 21 milyona ulaştığını bildirdi.

Maarouf, Afrika'da e-ticaret alanında önlerinde ciddi şekilde ilerleyebilecekleri ve büyüyebilecekleri bir alan bulunduğunu kaydederek, lojistik problemlerin, djital teknoloji ve alt yapı yetersizliğinin, zayıf internetin olabileceğini ancak bu durumun dağıtımın liderliğini çeken büyük şirketler, ilgili KOBİ ve yatırımcılar ve girişimciler (start-uplar) vasıtasıyla hızlı bir şekilde değişebileceğini anlattı.

Artık Afrika'da bir başarı hikayesi yazıldığını gördüklerini aktaran Maarouf, ancak Afrika'nın sahip olduğu imkanları yeterince kullanamadığını söyledi.

Maarouf, "Bu proje Afrika ülkelerinin elindeki imkanları yeterince kullanabilmesi için hayata geçirildi. Afrika'da ticaretin yaygınlaşmasını, geliştirilmesini, şirketlerin büyümesini, dijital pazarlara yatırımın artmasını amaçlıyor. Proje, KOBİ'lere ve vatandaşlara büyük katkı sağlayacak." dedi.

Proje sayesinde Tunus'un ve Afrika'nın istihdamının ve ihracatının artacağını vurgulayan, Tunus postası ile PTT arasında yürütülecek projenin sağlayacağı diğer katkılardan bahsetti.

Maarouf, şunları ifade etti:

"Türkiye'deki modelden alacağımız dersler var. PTT'nin bize bir model olacağını görüyoruz. PTT, Ecom@Africa projesinin hızlandırılmasını ve platformun işlevsel hale gelmesini sağlayacak. Karşımızda, iki ülkenin posta idareleri arasında iş birliğini sağlamak ve artırmak adına eşi görülmemiş bir fırsat var. Stratejik iş birliğimiz bu projeyle son bulmayacak bilakis artarak devam edecek."

Konuşmalar sonrası, Bakanlar Turhan ile Maarouf'un yanısıra, PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, UPU Genel Sekreteri Bishar Hussein ve Tunus Posta İdaresi Üst Yöneticisi (CEO) Jawher Ferjaoui tarafından iş birliği anlaşması imzalandı.