40 okula 'Çevre Beratı' ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, fark yaratan etkinlikleriyle öne çıkan 40 okul Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Çevre Beratı Ödülü"ne layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, ülke genelinde farkındalık oluşturma, çevre sorunlarına dikkat çekme, çevre bilincini geliştirme seferberliği sürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile 2018 Eylül ayından itibaren okullarda da Sıfır Atık Proje çalışmaları başlatıldı.

Yeni kuşaklara daha sağlıklı bir çevre bırakmak için atık miktarını azaltmak, israfı önlemek, yeniden kullanımı teşvik etmek, geri dönüştürmek, atıkları tamamen ortadan kaldırmak, atık yönetimi konusunda bir kültür oluşturarak, "sıfır atık" felsefesini yaygınlaştırmak için Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TEMA vakfının koordinasyonu ile sıfır atık hedeflerine ulaşmak için çalışmalara hız verildi.

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün okul ve kurumlarda "Sıfır Atık Projesi"ne ilişkin çalışmalar yapıldı, okullarda bazı fiziki düzenlemeler yapıldı ayrıca öğrencilere çevre bilincini geliştirmeye yönelik eğitimler verildi.

Ülke genelinde 81 ilde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün okullardaki Sıfır Atık Projesi'nin eğitim ayağına binin üzerinde okul katıldı.

- Çevreci okullara berat

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, "Sıfır Atık Projesi"ndeki başarısıyla öne çıkan okulları belirledi.

Ülke genelindeki bin okuldan 40'ı "Çevre Beratı" ödülüne layık görüldü.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk, ödüllendirilen okullar için Mamak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde düzenlenen törene katılarak, projede fark yaratan okullara ve öğrencilere destek verdi.

Sağlıklı çevrenin önemine dikkati çeken Selçuk, doğaya bırakılan atık maddelerin toplum sağlığı için bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Rana Selçuk, daha sağlıklı daha temiz bir çevre için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne Milli Eğitim Bakanlığınca sorumluluk bilinciyle destek verildiğini aktardı.

- "Sıfır Atık, ülke genelinde tüm okullarda"

Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak ise Bakanlığın Sıfır Atık Projesi çalışmalarına ilişkin bilgileri paylaştı.

Bilinçsiz tüketim, israf gibi çeşitli faktörler nedeniyle oluşan atık maddelerin çevreyi kirlettiğine ve insan sağlığını tehdit ettiğine değinen Çolak, Sıfır Atık Projesi ile esasen atıkların bir şekilde tamamen ortadan kaldırılmasının öngörüldüğünü anlattı.

Çolak, "Daha az satın almak, daha az tüketmek, gereksiz tüketimden kaçınmak, çöpe atmadan önce tekrar kullanımını sağlamak, tamir etmek, dönüştürmek, atılacaksa ayrıştırarak atmak, geri dönüşüm tesislerinde ekonomiye kazandırmak, bu konuda vatandaşlarda çevre bilinci oluşturmak, eğitimini vermek, Sıfır Atık Projesi'nin temel prensibini oluşturuyor." dedi.

Çocuklarda ve gençlerde Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin farkındalığın oluşturulması için ülke genelinde bütün okullarda önemli çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Çolak, bu konuda başarı gösteren okulları takdirle karşıladıklarını vurguladı.

"Çevre Beratı" ödülünü almaya hak kazanan okullara "Çevre Beratı" ödülü verildi.

Şehit Hasan Altın Ortaokulu öğrencilerinin çevre konulu drama gösterisi sunduğu etkinlikte, Mamak Çiğiltepe Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerinin geri dönüşüm defilesi de ilgiyle izlendi.