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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
Sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı
|03 Mayıs 2019 14:37
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Osmaniye'de, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 2 aylık teknik takip sonucunda operasyon düzenlendi.
Zanlıların adreslerindeki aramada, 181 gram eroin, 72,9 gram sentetik uyuşturucu ve 17,5 gram esrar ile bir pompalı tüfek ele geçirildi.
Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
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