Eskişehir'deki FETÖ davalarında 2 sanığa hapis cezası
Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi
|03 Mayıs 2019 14:43
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Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 2 sanık hapis cezasına çarptırıldı.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, meslekten ihraç edilen tutuksuz eski polis Ali Osman Kaygısız ile avukatı katıldı.
Suçlamaları reddeden sanık Kaygısız, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, Kaygısız'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.
Aynı mahkemedeki bir başka davada ise "FETÖ'nün emniyet yapılanması üyesi" olduğu gerekçesiyle yargılanan ve meslekten ihraç edilen sanık eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
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