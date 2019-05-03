Kilis'te nüfus tartışması

Kilis kent merkezinin nüfusu 2018 yılı sonu tabiriyle 100 bin 675 olarak açıklanırken tabelalara 116 bin olarak yazılması tartışmayı da beraberinde getirdi.

TÜİK verilerine göre 97 bin 800 olan Kilis kent merkezinin nüfusu 31 Ocak 2018 tarihi itibariyle 100 bin 675 olarak açıklanmasına karşın, Kilis girişine asılan tabelalarda 116 bin olarak yazılması vatandaşların kafasını karıştırdı. Kilis girişine asılan tabelalar Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından değiştirildi. Kilisli vatandaşlar, kent merkezinin nüfusunun 100 bin 675 olduğunu ifade ederek, "116 bin yazılmış bunda bir yanlışlık var, bir an önce düzeltilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Bir vatandaş ise Kilis'in nüfusunun 100 bin 675 olduğunu, ülkesine geri dönen Suriyelilerin sayısının düşülmeyerek tabelalara yazılmış olabileceğini ifade etti.