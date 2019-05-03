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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 26 Nisan itibarıyla 2 trilyon 563 milyar 571 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 trilyon 291 milyar 926 milyon liraya yükseldi
 03 Mayıs 2019 14:50
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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 28 milyar 108 milyon lira artarak 2 trilyon 563 milyar 571 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 26 Nisan ile biten haftada 28 milyar 108 milyon lira artış gösterdi.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 535 milyar 463 milyon liradan 2 trilyon 563 milyar 571 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) geçen hafta 43 milyar 849 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,95 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 291 milyar 926 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 26 Nisan ile biten haftada 370 milyon lira artarak 404 milyar 136 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 184 milyar 295 milyon lirası konut, 6 milyar 231 milyon lirası taşıt ve 213 milyar 609 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyon lira azalarak 394 milyar 54 milyon liraya düştü.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,4 artarak 103 milyar 81 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 43 milyar 756 milyon lirası taksitli, 59 milyar 324 milyon lira taksitsiz oldu.

- Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 26 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,2 azalarak 107 milyar 858 milyon liraya geriledi.

Söz konusu takipteki alacakların 74 milyar 10 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 1 milyar 377 milyon lira artarak 530 milyar 700 milyon liraya çıktı.

Anadolu Ajansı
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