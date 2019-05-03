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Van'dan Katar'a koyun ihraç edildi

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş: Bu ihracat başlangıç. Yurt dışı pazarlara ulaştıkça ilimiz koyunculuğu daha iyi yerlere gelecek
 03 Mayıs 2019 14:55
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Van'dan Katar'a koyun ihraç edildi

Van'dan Katar'a ihraç edilecek 6 bin 300 koyunun bin 750'sinin gönderildiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, yaptığı açıklamada, Van'ın koyun varlığında Türkiye'de ilk sırada yer aldığını, kentin hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

Hayvancılıkta yeni pazarlara açılmanın ülke ve Van ekonomisinin yanı sıra istihdama da katkı sağlayacağını belirten Görentaş, şunları kaydetti:

"Katar'a gönderilen bin 750 koyun 7-8 aylık erkek. Toklu, Akkaraman ve Morkaraman ırklarından olan koyunlar, Özalp ilçesinden Adana'ya nakledildikten sonra uçakla Katar'a gönderilecek. Bu ihracat başlangıç. Yurt dışı pazarlara ulaştıkça ilimiz koyunculuğu daha iyi yerlere gelecek. Bu ihracatın ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Yapılan anlaşma kapsamında Van'dan Katar'a toplamda 6 bin 300 koyun ihraç edileceği bildirildi.
Anadolu Ajansı
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