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KONDA'dan 'Türkiye 100 kişi olsaydı' araştırması

 03 Mayıs 2019 14:53
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KONDA'dan 'Türkiye 100 kişi olsaydı' araştırması

KONDA araştırma şirketinin 2018 yılında 18 yaş üstü 26 bin 871 kişi ile görüşerek hazırladığı 10 farklı araştırmadan derlenen verilerle oluşturulan 'Türkiye 100 kişi olsaydı' isimli çalışma dikkat çekici sonuçlara ulaştı.

Çalışmaya göre eğer Türkiye demografisi 100 kişiye indirgenseydi bunlardan 50'si kadın 50'si erkek olacaktı. 33 kişi 18-32 yaş arası, 34 kişi 33-48 yaş arası ve 33 kişi de 49 yaş üstü olarak belirecekti. Yani cinsiyet ve yaş dağılımında neredeyse eşit bir demografi söz konusu.

YALNIZCA 18 KİŞİ ÜNİVERSİTE MEZUNU OLURDU

Euronews'un aktardığına göre denge eğitim rakamlarında ise hızla bozuluyor. Buna göre 52 kişi lise altı, 30 kişi lise ve yalnızca 18 kişi üniversite ve üstünü bitirmiş görünüyor. Lise altı olan 52 kişiden 2.5 kişinin hiçbir diploması yok ve 5.5 kişi de okuma-yazma dahi bilmiyor.

100 KİŞİDEN 68'İ EVLİ

Medeni durum konusunda da 100 kişiden 68'i evli, 23'ü bekar, 5 kişi dul, 2 kişi nişanlı ve 2 kişi boşanmış. Evli olan 68 kişiden 35'i görücü usulü ile evlenirken 4 kişi de rızası dışında evlendirilmiş.

51 KİŞİ METROPOLLERDE, 15 KİŞİ KIRSALDA

Yaşam alanlarına gelindiğinde 51 kişinin metropollerde, 34 kişinin kentlerde ve sadece 15 kişinin de kırsalda yaşadığı bir tablo ortaya çıkıyor. 26 kişi doğduğu yerden göçmüş, 13 kişinin zamanında babası göçmüş ve 61 kişi ise hala doğduğu yerde yaşıyor. 66'sı kendi evinde oturuyor. 29'u kiracı ve 5 kişi de lojmanda kalıyor.

21 kişi çekirdek ailede 54 kişi 3-5 kişilik bir hanede ve 15 kişi 6 veya daha kalabalık hanelerde yaşamını sürdürüyor.

100 KİŞİDEN 18'İ KENARA PARA KOYABİLDİ

Aylık gelir dağılımındaki farklar da dikkat çekici. Buna göre 100 kişiden 3'ü 700 TL gelire sahipken 41 kişi 700 ila 2000 TL arası para kazanıyor. 48 kişi 2000 ila 5000 TL arası kazanırken sadece 8 kişi ayda 5000 TL üzeri gelire sahip. 15 kişi borçlu, 12 kişi geçinemiyor, 55 kişi kıt kanaat geçiniyor ve sadece 18 kişi kenara para koyabilmiş.

SADECE 3 ÇİFTÇİ VAR

Toplamda 43 kişi çalışıyor ve 57 kişi çalışmıyor. Çalışan 43 kişiden 8'i işçi, 10'u esnaf ve 7 kişi özel sektörde. 6 kişi memur. 2 kişi ise serbest meslek sahibiyken sadece 3 çiftçi var. 7 kişi 'diğer' meslek kollarında. Çalışmayan 57 kişinin 26'sı ev kadını, 12'si öğrenci. 12'si emekli ve 7 kişi de iş arıyor ama bulamıyor. 36 kişinin kredi kartı var 64 kişinin yok.

79 KİŞİ İÇKİ İÇMİYOR

Etnik köken dağılımında ise 100 kişilik Türkiye'nin 79'u Türk, 14 kişi Kürt, 1'i Zaza, 3'ü Arap ve 3 kişi de başka etnik kökenden geliyor. İnanç olarak ise 92 Sünni, 5 Alevi ve 3 'diğer' inançlara mensup kişi bulunuyor. 50 kadından 18'i örtünmezken 32'si farklı formlarda başörtüsü takıyor. 100 kişi içerisinde 18 kişi hayatında hiç namaz kılmamış ve 12 kişi de hiç oruç tutmamış. 5 kişi kendini ateist olarak tanımlıyor. 79 kişi ise içki içmiyor ve 76 kişi yılbaşı kutlamıyor.

100 nüfuslu Türkiye'de 26 kişi hiç internet kullanmamış. 66 kişinin Facebook veya Twitter hesabı var. 68 kişi akıllı telefon sahibi.

SADECE 14 KİŞİDE PASAPORT VAR

Sadece 14 kişi pasaporta sahipken 87 kişi yurt dışında tatile hiç gitmemiş. Sadece 26 kişi gazete okuyor ve 72 kişi haber için en güvenilir kaynak olarak televizyonu görüyor. 29 kişi kendi hayat tarzını 'modern' olarak tarif ederken, 45 kişi 'geleneksel/muhafazakar' ve 26 kişi 'dindar/muhafazakar' olarak tarif ediyor.
Memurlar.Net
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