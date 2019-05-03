1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'İttifakta, uzlaşma, anlaşma ve iradi bir kabul söz konusudur'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: İttifakta, uzlaşma, anlaşma, rıza ve iradi bir kabul söz konusudur. 31 Mart seçimlerinde yerel dinamikleri dikkate alan ittifak çabalarımızın sandığa yansımasını daha çok seçmenin tercihine bağlı kılan bir hususta nasıl icbar, zorlama olabilir? Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Cumhur İttifakı konusundaki açıklamalarıyla parti sözcülerinin beyanları açık ve nettir
 03 Mayıs 2019 15:09
Yazdır
'İttifakta, uzlaşma, anlaşma ve iradi bir kabul söz konusudur'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "İttifakta, uzlaşma, anlaşma, rıza ve iradi bir kabul söz konusudur. 31 Mart seçimlerinde yerel dinamikleri dikkate alan ittifak çabalarımızın sandığa yansımasını daha çok seçmenin tercihine bağlı kılan bir hususta nasıl icbar, zorlama olabilir? Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Cumhur İttifakı konusundaki açıklamalarıyla parti sözcülerinin beyanları açık ve nettir." ifadesini kullandı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, bazı köşe yazarlarınca ittifak konusunun MHP aleyhinde algı oluşturma vesilesi haline getirilmeye çalışıldığını belirterek, bu şahısların amacının kafaları karıştırmak, MHP'nin iyi niyetli çabaları hakkında soru işaretleri oluşturmak olduğunu anlattı.

MHP'nin yapıcı, Türkiye'nin meselelerine çözüm üreten, kucaklayıcı siyasetini görmezden gelerek, hadiseyi farklı kavramaya çalışmanın, düpedüz kötü niyet içeren, çirkin bir tutum olduğunu vurgulayan Yalçın, "MHP'nin maksadını anlamaya çalışmak yerine onu etkisizleştirmeye, Cumhur İttifakı'nın yararlarını ortadan kaldırmaya, Türkiye'nin uçuruma yuvarlanmak üzere olduğu bir zeminde teşekkül eden milli mutabakatı baltalamaya yönelik bu türden abes çıkarımları kamuoyunun nazarı itibara almayacağından eminiz. AK Parti çevrelerinde de böylesi densiz ve kifayetsiz kalemlerin sözüne itibar edilmeyeceğini düşünüyoruz ve görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasetin gündemindeki konuların ekseninden uzaklaştırılmadan tartışılıp sağlıklı bir yargıya, Türkiye'nin yararına olacak bir karara varılmasının önem taşıdığını vurgulayan Yalçın, "İttifak konusunda kalem oynatıp, fikir yürüten kimseler, bizim analizlerimizi tahlil etmeye heveslendikleri kadar, muhataplarımızın açıklamaları üzerinde de hassasiyetle durmalıdır." ifadesini kullandı.

- "Zorlama, ittifakın doğasına aykırıdır"

MHP, iktidar partisi olmasa da politik duruşunun ve fikriyatının gereğini yerine getirdiğinin altını çizen Yalçın, şöyle devam etti:

"MHP'nin, FETÖ'nün devlet kurumlarını ele geçirip siyaseti dizayn etme çabaları karşısında haysiyetli ve çetin bir mücadele veren, özellikle Türkiye'nin son on yılına damga vuran bir parti olduğu unutulmamalıdır. Adı geçen ve benzeri yazarların bahse konu yazılarında sözünü ettiği cebir, yani zorlama ittifakın doğasına aykırıdır. İttifakta, uzlaşma, anlaşma, rıza ve iradi bir kabul söz konusudur. 31 Mart seçimlerinde yerel dinamikleri dikkate alan ittifak çabalarımızın sandığa yansımasını daha çok seçmenin tercihine bağlı kılan bir hususta nasıl icbar, zorlama olabilir? Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Cumhur İttifakı konusundaki açıklamalarıyla parti sözcülerinin beyanları açık ve nettir. MHP'nin değerlendirmeleri, bu doğrultuda samimi bir siyasi tavrın ortaya çıkmasını temin etmek üzere kamuoyuna yansıtılmıştır. Dolayısıyla bu konunun kategorik olarak tartışılması, sağduyu, izan, insaf ve empati ölçülerinde analiz edilmesi gereklidir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bulanık Belediyesinin 'gelir-gider ve borç tablosu' gerçeği yansıtmıyor
03 Mayıs 2019 16:02		 Hamza Tzortzis'ten açıklama
03 Mayıs 2019 15:43
'Naim Süleymanoğlu gibi efsaneleri çoğaltmak durumundayız'
03 Mayıs 2019 15:38		 Bolu Belediye Başkanı'ndan soruşturma açıklaması
03 Mayıs 2019 15:18
Bahçeli: Beka için 'Cumhur İttifakı' mecburiyettir
03 Mayıs 2019 15:07		 KONDA'dan 'Türkiye 100 kişi olsaydı' araştırması
03 Mayıs 2019 14:53
Altun: ABD basın özgürlüğünün arkasına saklanmayı bırakmalı
03 Mayıs 2019 14:33		 'Türkiye-Amerika ilişkileri sadece S-400 ya da F-35'e bağlı değil'
03 Mayıs 2019 14:21
İmamoğlu: YSK, Türkiye'de son sözü söyleyecek kurum
03 Mayıs 2019 14:06		 'PTT e-ticaret alanında başarılı faaliyetler yürütüyor'
03 Mayıs 2019 14:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:07 - Konya'daki 'gaybubet evi' davasında 37 sanığa hapis talebi16:02 - Bulanık Belediyesinin 'gelir-gider ve borç tablosu' gerçeği yansıtmıyor15:46 - Türkiye'nin en büyük camisi açıldı15:44 - Hatay'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi serbest15:43 - Hamza Tzortzis'ten açıklama15:42 - Niğde'de dolu meyve ağaçlarında hasara neden oldu15:38 - 'Naim Süleymanoğlu gibi efsaneleri çoğaltmak durumundayız'15:31 - FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonunda 4 tutuklama15:30 - Danıştay: Memurluktan çıkarmada, uzlaştırmaya da bakılmalı15:29 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
15:25 - Belediye, Ankara'da 12 bin kişiye iftar verecek15:22 - AYM'den Nazlı Ilıcak'a red15:19 - DPB'den, görevlendirme yönetmeliği için açıklama15:18 - Bolu Belediye Başkanı'ndan soruşturma açıklaması15:15 - Sağlık Bakanlığı örnek sahur ve iftar sofrası hazırladı15:12 - Atatürk Havalimanı'nı davasında sanıklara ağırlaştırılmış müebbet istendi15:09 - 'İttifakta, uzlaşma, anlaşma ve iradi bir kabul söz konusudur'15:07 - Bahçeli: Beka için 'Cumhur İttifakı' mecburiyettir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
4 aylık enflasyon toplamda yüzde 3,99 oldu
Memur ve sözleşmeliyi kapsayan, 'Kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği' yürürlüğe girdi
Nisan ayı enflasyonu açıklandı
Vali'den, Komünist başkana 'ancak poz verirsin' eleştirisi
Şentop'tan protokol ayıbına tepki, programı terk etti
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik
OHAL Komisyonu Mart ayı raporunu açıkladı
Yeni askerlik sisteminde bedelli ücreti 30 bin TL olacak
Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında soruşturma
Maden işlerinde çalıştırılmak üzere, 8 mühendislik bölümü mezunları arasından, uzman alınacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bir günde 1000 sayfa okumak 10
yaşadığı an'a ait olamamak 2
şu an çalan şarkı 3
AÖF Sınav 2
boş 5
3 mayıs türkçülük günü 2
okula kayıt yaptırabilmek için adres değişikliği yapmak 3
balkonda sebze yetiştirmek 1
polisin yaşlı kadına saldırması 1
çocukların hatalarını gülerek karşılamak 3
SON İLANLAR
Türkiye Taşkömürü Kurumu 500 işçi alacak
Ankara Sinkent Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Personel Hizmetleri Geçici 10 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 7 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi 17 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 17 İşçi Alacak
Kırıkkale Delice Belediyesi 3 İşçi Alacak
Niğde Bor Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam