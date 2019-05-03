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Belediye, Ankara'da 12 bin kişiye iftar verecek

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı süresince Başkentlileri ağırlayacağı iftar çadırları ile ilgili hazırlıklarını tamamladı.
 03 Mayıs 2019 15:25
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Belediye, Ankara'da 12 bin kişiye iftar verecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma duygularının en yoğun hissedildiği mübarek Ramazan ayı boyunca, 9 ayrı noktada kurulacak iftar çadırlarında Başkentlileri misafir edeceklerini söyledi.

GÜNLÜK 12 BİN KİŞİ İFTAR YAPACAK

Çeşitli nedenlerle oruçlarını evlerinde açamayanlar için EGO Yemekhanesinde hijyenik koşullarda pişirilen iftar yemeği ile iftarını açacak.

Başkan Yavaş, karşılıklı hoşgörü ve sevginin en üst seviyelere taşındığı Ramazan ayında Başkent'in 9 noktasında hizmet verecek iftar çadırlarında her gün 12 bin kişinin orucunu birlikte açacağını kaydetti.

İftar Çadırlarının, geçmişte olduğu gibi bu yıl da en çok ihtiyaç duyulan noktalarda hizmet vereceğinin altını çizen Başkan Yavaş; Siteler, Sincan, Yenimahalle, Temelli, Altındağ (2 noktada) ve Mamak'ta (3 noktada) İftar çadırlarının kurulacağını açıkladı.

İFTAR ÇADIRLARININ BULUNDUĞU İLÇELER

On bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk günü olan 6 Mayıs Pazartesi ile son günü olan 3 Haziran Pazartesi gününe kadar açık kalacak olan iftar çadırlarının kurulacağı alanların adresleri şöyle:

Siteler: Seğmenler Kent Meydanı - Ulubey Mahallesi, Selçuk Caddesi, Siteler İtfaiyesi karşısı

Sincan: Atatürk Mahallesi, Vatan Caddesi ile Peçenek Caddesinin kesiştiği nokta (Alnıaçıklar Market yanı)

Mamak: Akdere ( Şehit Ayhan Babadağ Caddesi, Oğuzkaan İlköğretim Okulu önü)

Mamak: Kusunlar TOKİ Konutları - Zirvekent

Mamak: Hüseyingazi Ekin Mahallesi, Bostancık Caddesi, Rauf Denktaş Parkı içi

Altındağ: Karacaören TOKİ (Karacaören TOKİ Blokları-AVM Parkı)

Altındağ: Hasköy (Solfasol Hacıbayram Veli Caddesi)

Temelli: Hürriyet Mahallesi, Kardelen Sokak (Muhtarlık yanı)

Yenimahalle: Demetevler Pazar Yeri, Demetevler 360 Cadde (Pazar yeri yanı)
Memurlar.Net
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