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'Naim Süleymanoğlu gibi efsaneleri çoğaltmak durumundayız'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli haltercileri kabul etti
 03 Mayıs 2019 15:38
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'Naim Süleymanoğlu gibi efsaneleri çoğaltmak durumundayız'

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gürcistan'ın Batum şehrinde düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3'ü altın, 6'sı gümüş, 5'i bronz 14 madalya kazanan ve ABD'nin Las Vegas kentinde yapılan Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'ndan 9'u altın, 3'ü gümüş, 8'i bronz 20 madalyayla dönen milli haltercilerle makamında bir araya geldi.

Kabulde, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ile milli takım antrenörleri de yer aldı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik ettiği milli sporculara hitaben, "Sizleri yakından takip ediyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na giden yolda sizlerle daha sık bir araya geleceğiz. Halter branşındaki gelişmeleri olumlu görüyorum. Milli takımda gençleşme var. Bu gençleşmeyle ciddi bir ivme yakalandı. Bakanlık olarak sizlerin yanındayız. Halter bizim en çok ümidimiz olan branşlardan biri." ifadelerini kullandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na doğru önemli bir sürece girildiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "İnşallah çok büyük başarılara sizlerle birlikte imza atacağız. Olimpiyatlarda sizlerden çok ümitliyiz. Naim Süleymanoğlu gibi efsaneleri çoğaltmak durumundayız. Sizlerin de efsane olmamanız için hiçbir neden yok. Her türlü imkan var. Bunları değerlendireceğiz. Kapımız, gönlümüz sizlere her zaman açık." değerlendirmesinde bulundu.

Federasyon başkanı Tamer Taşpınar, sporcular ve antrenörlerle sohbet eden Kasapoğlu, konuklara hediyeler verdi.
Anadolu Ajansı
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