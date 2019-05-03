Niğde'de dolu meyve ağaçlarında hasara neden oldu
|03 Mayıs 2019 15:42
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Merkez Sazlıca beldesi, Bor ilçesi, Kemerhisar ve Bahçeli beldeleri ile Seslikaya ve Kaynarca köylerinde yağan dolu nedeniyle meyve ağaçları hasar gördü.
Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, meyve bahçelerinde il ve ilçe müdürlüklerince teknik ekiple inceleme başlatıldığını belirtti.
Bölgede hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini aktaran Baş, şunları kaydetti:
"İlimizde dolu afeti yaşanan bölgelerde hem İl Müdürlüğü hem de Bor İlçe Müdürlüğü personelince inceleme ve tespitlerimiz devam etmektedir. Yaptığımız tespit çalışmaları ile merkeze bağlı Sazlıca beldesi, Bor ilçesi, Kemerhisar ve Bahçeli beldeleri ile Seslikaya ve Kaynarca köylerinde bölgelere göre değişmekle beraber yüzde 30 ila yüzde 90 arasında hasar meydana geldiği görülmüştür. Konu ile ilgili çalışmalarımız sürecek ve çalışma bittikten sonra hasar tespit raporlarımızı Bakanlığımıza ulaştıracağız."
Öte yandan, dolu nedeniyle bazı araçlar da hasar gördü.
Kaporta ustası Kuddisi Erçok, AA muhabirine, "Kemerhisar ve çevresinde birçok araçta büyük hasar oluştu. Zarar gören araçlar gelmeye başladı. Araçları düzeltiyoruz. Yoğunluk oluştu. En az 50 kişi beni aradı." dedi.
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