Hatay'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi serbest

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Mayıs öncesinde terör örgütü DEAŞ adına eylem yapabilme ihtimali olan, Türkiye'de örgütsel irtibatları bulunan, eleman temini alanında faaliyet yürüten, sınırdan yasa dışı geçişleri organize eden ve yurt içinde bunların farklı illere gönderilmesini sağladığı değerlendirilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Hatay'ın Antakya, İskenderun, Reyhanlı ve Dörtyol ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 10 şüpheli gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3 kişi adli kontrol şartı ile 7 kişi ise mahkeme kararı ile serbest bırakıldı.