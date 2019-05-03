Bulanık Belediyesinin 'gelir-gider ve borç tablosu' gerçeği yansıtmıyor

Muş'un Bulanık ilçesinde, belediye hizmet binasına asılan "gelir-gider ve borç tablosu"nda yer alan bilgilerin asılsız olduğu bildirildi.

Kaymakam Hacı Arslan Uzan, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden sonra Bulanık Belediye Başkanlığında göreve başlayan yeni yönetimin belediye binasına astığı ''gelir-gider ve borç tablosu''nda yer alan bilgilerin gerçekle ilgisinin olmadığını kaydetti.

"Asılan afişte belediye başkan vekilinin toplam 172 milyon 498 bin 772 lira borç bıraktığı iddia edilmektedir. Belediye başkan vekilinin atandığı 11 Eylül 2016'da belediyenin toplam borcu faiziyle birlikte iddia edildiği gibi 12 milyon 345 bin 650 lira değil, 34 milyon 272 bin 947 liraydı" diyen Uzan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Vergi borcu 8 milyon 69 bin 243 lira, emekli sandığı 2 milyon 117 bin 336 lira, SSK borcu 13 milyon 956 bin 39 lira, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 73 bin 646 lira, Güneydoğu Belediyeler Birliği 29 bin 103 lira, Hacettepe Üniversitesine 2008 yılı öncesi tedavi giderleri 8 bin 930 lira, TEDAŞ elektrik 4 milyon 118 bin 673 lira, VEPSAŞ elektrik 950 bin lira, personelin birikmiş ikramiye alacakları 1 milyon 450 bin lira, piyasaya olan borç 3 milyon 500 bin liradır."

Bulanık ilçesine yaklaşık 2 yıl 6 ay hizmet ettiklerini, şehrin altyapısı, kanalizasyonu, içme suyu, yolları ve imar planlarının yapılıp, belediyeye kurumsal kimlik kazandırıldığını vurgulayan Kaymakam Uzan, şunları kaydetti:

"Bu hizmetleri gerçekleştirmek için, kuruluş amacı belediyelere mali destek sağlamak da olan İller Bankası AŞ'den ilçemiz merkez mahallelerine yüzde 50'si hibe olan kanalizasyon ile içme suyu, yağmur suyu, isale hattı, içme suyu depolarının yapımı, sıcak asfalt ve yollara parke yapımı için belediye meclisimizin kararı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın onayıyla uzun vadeye yayılmış (180 ay vadeli) 40 milyon 546 bin 484 lira kredi kullanılmıştır. İller Bankasından alınan kredi tutarı, 26 Nisan 2019 tarihli resmi belge ile mevcuttur. Oysa ki yeni yönetim tarafından İller Bankasına olan borcun 70 milyon olduğu iddia edilmektedir."

- "Halk, yerel yönetimden ideoloji ve bahane üretme değil, hizmet beklemektedir"

Bulanık Belediyesinin 31 Mart 2019 itibarıyla borç miktarının 43 milyon 762 bin 896 lira olduğunu da aktaran Uzan, açıklamasında şu ayrıntılara da yer verdi:

"Vergi borcu 8 milyon 69 bin 243 lira, emekli sandığı 2 milyon 117 bin 336 lira, SSK borcu 13 milyon 956 bin 39 lira, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 73 bin 646 lira, Güneydoğu Belediyeler Birliği 29 bin 103 lira, Hacettepe Üniversitesine 2008 yılı öncesi tedavi giderleri 8 bin 930 lira, TEDAŞ Elektrik 4 milyon 118 bin 673 lira, VEPSAŞ elektrik 577 bin 806 lira, personelin birikmiş ikramiye alacakları 301 bin 752 lira, piyasaya olan borç 319 bin 93 lira, İller Bankası AŞ 14 milyon 191 bin 269 liradır."

Hacı Arslan Uzan, açıklamasında, "Afişteki diğer hususlar ise belediyeye ait Kültür Mahallesi 226 Ada ve 3 No'lu parselin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne devredildiği ifade edilmiş, oysaki söz konusu arsanın herhangi bir kuruma devri yapılmamıştır. Zafer Mahallesi 418 Ada ve 27 No'lu parsel Bulanık Merkez Camisi bahçesi olarak kullanıldığından, kamu yararı gözetilerek maliye hazinesine devri sağlanmıştır. Zafer Mahallesi 419 Ada ve 3 No'lu parsel, Hükümet Konağı bahçesi olarak kullanıldığından maliye hazinesine devredilmiştir. Niteliği tescil harici yer olan Kıl Çadırı alanı vatandaşlar tarafından işgal edilmişti. Kaymakamlık tarafından söz konusu işgale son verilerek, ilgili yerin tescili maliye hazinesi adına yapılmıştır. Bu alan, kamu görevlilerinin ve vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Bulanık Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.

Yine malum afişte, Belediye İş Merkezi 3'üncü katının Barco Tekstil'e 10 yıllığına bedelsiz olarak verildiği iddia edilmektedir. Belediye İş Merkezi 3'üncü katı, 2013 yılında otel olarak işletilmek üzere bir işletmeciye 10 yıllığına kiraya verilmişti. Belediye başkan vekilliği döneminde, otel işletmecisi sözleşme hükümlerine aykırı hareket ettiği ve kira ödemesi yapmadığından, mahkeme kararı doğrultusunda icra yoluyla tahliye edilmiştir. Söz konusu yer ilçemizde istihdamı artırmak, özellikle kadınları sosyoekonomik hayata dahil etmek adına, yıllık 12 bin lira bedel karşılığında Barco Tekstil'e kiraya verilmiştir. Böylelikle yaklaşık 120 vatandaşımıza istihdam olanağı sağlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, "Devletimize yöneltilen iddialar asılsız olup, tamamen kara propaganda ve manipülasyon niteliği taşımaktadır" vurgusu yapan Uzan, "Bulanık halkımız 2 yıl içerisinde yapılan hizmetleri bilmekte ve görmektedir. Belediye Başkanlığı makamı çözüm, proje, icraat ve hizmet makamıdır. Bulanık halkı, yerel yönetimden ideoloji ve bahane üretme değil, hizmet beklemektedir." ifadesini kullandı.