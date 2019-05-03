NATO'da Türkiye heyeti salonu terk etti
NATO Genel Sekreteri Jens Soltenberg'in de katıldığı törene, üye olmamasına rağmen Güney Kıbrıs davet edildi. Bunun üzerine, törendeki Türk diplomatlar ve subaylar bu durumu tepki göstererek töreni terk etti.
|03 Mayıs 2019 16:17
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NATO Genel Sekreteri Jens Soltenberg'in de katıldığı törene, üye olmamasına rağmen Güney Kıbrıs davet edildi. Bunun üzerine, törendeki Türk diplomatlar ve subaylar bu durumu tepki göstererek töreni terk etti.
NATO'da komutanlık devir teslim törenine üye olmayan Güney Kıbrıs'ın davet edilmesi üzerine Türkiye töreni terk etti.
Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, NATO'da bugün Belçika'da gerçekleşen Avrupa Müttefik Kuvvetler Kumutanı (SACEUR) devir teslim töreninde gergin anlar yaşandı.
NATO Genel Sekreteri Jens Soltenberg'in de katıldığı törene, üye olmamasına rağmen Güney Kıbrıs davet edildi. Bunun üzerine, törendeki Türk diplomatlar ve subaylar bu durumu tepki göstererek töreni terk etti.Dışişleri, NATO törenine GKRY'nin davet edilmesini kınadı
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