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İklim değişikliği için üniversite bilgilendirme günleri düzenleniyor

İklim değişikliği için üniversite bilgilendirme günleri düzenleniyor
 03 Mayıs 2019 16:43
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İklim değişikliği için üniversite bilgilendirme günleri düzenleniyor

İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi (İklimin) Avrupa Birliği Türkiye mali işbirliği kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanıyor. (iklimin.org) (seniniklimin.org)

Proje çerçevesinde çağımızın en önemli küresel sorunu olan iklim değişikliği alanında bilinç artırmak, küresel ve ulusal düzeyde çevre sorunlarına dikkat çekmek, duyarlılığı artırmak ve benzeri amaçlarla çeşitli gruplara yönelik faaliyetler düzenleniyor. Söz konusu faaliyetlerin bir kısmı; üniversite öğrencileri, akademik personel, genç sivil toplum temsilcilerini kapsayacak şekilde planlandı. Bu kapsamda Mayıs ayı içerisinde üç ilde (Ankara, İstanbul, İzmir) "Üniversite Bilgilendirme Günleri" düzenlenecek.

Ankara etkinliği ise 8 Mayıs Çarşamba günü ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde 12.30-17.30 saatleri arasına gerçekleştirilecek. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Mikdat Kadıoğlu ve Havayı Koklayan Adam lakabıyla anılan Meteorolog Bünyamin Sürmeli'nin iklim değişikliği ile ilgili sunumlarının ardından, katılımcılara sertifikalı sosyal medya eğitimi verilecek.

Etkinlik herkese açık ve ücretsiz olarak düzenleniyor. Kontenjan sınırı nedeniyle katılmak isteyenlerin info@iklimin.org adresine e-posta göndererek kayıt oluşturmaları bekleniyor.

Memurlar.Net
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