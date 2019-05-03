İklim değişikliği için üniversite bilgilendirme günleri düzenleniyor
|03 Mayıs 2019 16:43
|Yazdır
İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi (İklimin) Avrupa Birliği Türkiye mali işbirliği kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanıyor. (iklimin.org) (seniniklimin.org)
Proje çerçevesinde çağımızın en önemli küresel sorunu olan iklim değişikliği alanında bilinç artırmak, küresel ve ulusal düzeyde çevre sorunlarına dikkat çekmek, duyarlılığı artırmak ve benzeri amaçlarla çeşitli gruplara yönelik faaliyetler düzenleniyor. Söz konusu faaliyetlerin bir kısmı; üniversite öğrencileri, akademik personel, genç sivil toplum temsilcilerini kapsayacak şekilde planlandı. Bu kapsamda Mayıs ayı içerisinde üç ilde (Ankara, İstanbul, İzmir) "Üniversite Bilgilendirme Günleri" düzenlenecek.
Ankara etkinliği ise 8 Mayıs Çarşamba günü ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde 12.30-17.30 saatleri arasına gerçekleştirilecek. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Mikdat Kadıoğlu ve Havayı Koklayan Adam lakabıyla anılan Meteorolog Bünyamin Sürmeli'nin iklim değişikliği ile ilgili sunumlarının ardından, katılımcılara sertifikalı sosyal medya eğitimi verilecek.
Etkinlik herkese açık ve ücretsiz olarak düzenleniyor. Kontenjan sınırı nedeniyle katılmak isteyenlerin info@iklimin.org adresine e-posta göndererek kayıt oluşturmaları bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yükseköğretim istatistikleri açıklandı
03 Mayıs 2019 13:27
|'Yaz aylarında gıdada yaşanacak düşüşle hedefimizi tutturacağız'
03 Mayıs 2019 12:29
|Kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
03 Mayıs 2019 12:21
|İETT'den ramazana özel hatlar
03 Mayıs 2019 12:12
|Müftüden 'jet imam' uyarısı
03 Mayıs 2019 12:01
|MEB'den 'Sıfır Atık' için fark yaratan çevreci okullara ödül
03 Mayıs 2019 11:42
|Kayyum aldı, HDP'li belediye başkanı kovdu
03 Mayıs 2019 11:40
|'Noterler, ticari hayatta önemli bir yere sahip olmalıdır'
03 Mayıs 2019 11:34
|ÖSYM Başkanı: ALES'e 259 bin 649 aday girecek
03 Mayıs 2019 11:31
|Yemek kartıyla 10 milyar lira harcadık
03 Mayıs 2019 11:20