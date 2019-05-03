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'ABD intikam alıcı adımlar atmaya kalkabilir'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Türkiye istikrarlı bir şekilde, özellikle S-400 konusunda vazgeçmezse, ABD yarın bu baskıyı intikama dönüştürebilir. İntikam alıcı adımlar atmaya kalkabilir. Buna karşı nasıl durabiliriz, birlik olursak durabiliriz. Onun için birlik olmak zorundayız
 03 Mayıs 2019 16:52
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'ABD intikam alıcı adımlar atmaya kalkabilir'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye istikrarlı bir şekilde, özellikle S-400 konusunda vazgeçmezse, ABD yarın bu baskıyı intikama dönüştürebilir. İntikam alıcı adımlar atmaya kalkabilir. Buna karşı nasıl durabiliriz, birlik olursak durabiliriz. Onun için birlik olmak zorundayız." dedi.

Destici, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Afyonkarahisar Şubesini ziyaretinde yaptığı konuşmada, yerel seçim döneminin biraz hararetli geçtiğini söyledi.

Bu dönemde "ateşin" biraz yükseldiğini belirten Destici, "Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki; 'bu ateşi biraz düşürelim, kızgın demiri soğutalım, dolayısıyla gelin hep birlikte Türkiye ittifakını kuralım' dedi. Yani bu seçime yönelik bir ittifak değil. Seçimler bitti, artık önümüzde 4,5 yıllık süreç var. 'Bu süreci gelin el birliği ile birlikte değerlendirelim, ülkemizin temel meselelerini çözmede birlikte olalım.' Yani benim anladığım buydu." diye konuştu.

Bunu ifade ederken, bölücüler, siyasi bölücüler, terör örgütü sevicilerin bunun dışında olduğunu anlatan Destici, şu değerlendirmede bulundu:

"Çünkü onlarla, siyasi bölücülerle yol yürüyemezsiniz. Adamın derdi zaten ülkeyi, milleti bölmek. Arkasını terör örgütüne dayadığını açıkça ifade ediyor. Onlarla zaten bir araya gelmemiz mümkün değil. Ama onun dışında kalan sağdan, soldan, bu ittifaktan, öbür ittifaktan, hangi siyasi parti olursa olsun bunların Türkiye meselelerini çözme noktasında bir araya gelmesi. Milletimiz de bunu istiyor. Milletimiz kavga, ayrışma istemiyor."

- "Bu sistemi Türkiye'ye kurmalıyız"

Destici, Türkiye'nin güvenlikle ilgili meselelerinin olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakın bizim terör meselemiz var. Bunu çözmemiz lazım. Bunu yine birlikte çözebiliriz. ABD şu anda baskı yapıyor. Bakın şu anda açıktan PYD ve YPG'yi destekliyor, bize düşmanlık ediyor. Türkiye istikrarlı bir şekilde, özellikle S-400 konusunda vazgeçmezse, ABD yarın bu baskıyı intikama dönüştürebilir. İntikam alıcı adımlar atmaya kalkabilir. Buna karşı nasıl durabiliriz, birlik olursak durabiliriz. Onun için birlik olmak zorundayız. Biz ne pahasına olursa olsun S-400'lerden asla vazgeçmemeliyiz. Çünkü şu anda hava savunma sistemimiz çok zayıf. Bunu mutlaka güçlendirmemiz lazım. Onun için biz ABD değil, bütün Batı karşımıza çıksa yine bu sistemi Türkiye'ye kurmalıyız. Çünkü bizi karadan yenemeyeceklerini biliyorlar. Onun için bu sistemin Türkiye'ye kurulmaması için kendileri vermedi bugüne kadar. Şimdi de almaması için tehdit ediyorlar."

Bu konuda Türkiye'nin de elinde kozların bulunduğunu vurgulayan Destici, "1974'te Kıbrıs Barış Harekatı yapıldıktan sonra bize ambargo uygulandı. Biz ne yaptık karşılığında, anında üsleri kapattık. Türkiye de anında üsleri kapatabilir. Bakın bu bizim elimizde. Bugünkü koz 5 yıl sonra olmayabilir. Çünkü ABD şimdi Suriye'de yeni üsler kuruyor. Başka yerlerde üsler kuruyor. Onun için biz ne yapacaksak bu 4,5 yıl içinde yapacağız." ifadelerini kullandı.

- "YSK'nın verdiği karara herkesin rıza göstermesi lazım"

Destici, seçimin bittiğini, ancak itiraz süreçlerinin devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Büyükçekmece ve Maltepe ilçeleri üzerinde Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) vereceği karara herkesin demokratik olgunlukla rıza göstermesi lazım. Yani 'YSK bir tarafın istediği şekilde karar verirse doğru karar, bir tarafın istemediği şekilde verirse yanlış karar vermiş olacak.' Bunu kabul etmiyorum. YSK'nın verdiği karara herkesin rıza göstermesi lazım."
Anadolu Ajansı
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