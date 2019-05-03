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Kampüsteki ağaçlar kitap açtı

Erzurum'da bir grup üniversite öğrencisi, "Kampüste Ağaçlar Kitap Açacak" sloganıyla 4 ay boyunca topladığı yaklaşık 4 bin kitabı ağaçlara asarak kitapseverlerle buluşturdu
 03 Mayıs 2019 16:54
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Kampüsteki ağaçlar kitap açtı

Erzurum'da bir grup üniversite öğrencisi, "Kampüste Ağaçlar Kitap Açacak" sloganıyla ağaçlara astığı kitapları okurlarla buluşturdu.

Atatürk Üniversitenin İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, toplumda kitap okuma bilinci oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirdikleri proje çerçevesinde, yaklaşık 4 ayda 4 bin kitap topladı.

Üniversite öğrencileri, şeffaf poşetlere yerleştirdikleri kitapları üniversitenin rektörlük binası yakınındaki Kortlar bölgesinde yer alan ağaçlara iplerle asarak kitapseverlerin beğenisine sundu.

Öğrencilerin ilgi gösterdiği ve yoğunluğun yaşandığı projede kapsamında okurlar, ağaçlara asılan, aralarında ders kitapları ile romanların da bulunduğu birçok kitabı ipini çözerek alıp evlerine götürebiliyor.

Fakültenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde görevli proje koordinatörü Dr. Öğretim Görevlisi Ayhan Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje sayesinde öğrencilerle 4 ay boyunca yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

Sosyal sorumluluk projelerinin toplumun ihtiyaçlarından doğduğuna işaret eden Doğan, "Projeler hazırlanırken toplumun neye ihtiyacı varsa o belirlenir, ondan sonra ona uygun proje üretilir. Öğrencilerimizin yaptığı araştırma sonucu kitap okuma alışkanlığının son derece düşük olduğu tespit edildi. Bunun eğitim sisteminden maddi imkansızlıklara kadar birçok nedeni var." dedi.

- "Amacımız ücretsiz kitap dağıtmak"

Doğan, projenin söz konusu nedenler göz önünde bulundurularak hazırlandığını dile getirerek "Amacımız maddi imkansızlıklar nedeniyle kitap alamayan arkadaşlarımıza ücretsiz olarak kitap dağıtabilmek. Şeffaf poşetler içerisindeki yaklaşık 4 bin kitabı ağaçlara astık. İsteyen arkadaşlar şeffaf poşetlerden kitabı görerek arzu ettiği ihtiyacı olan kitabı alıp evde okuyacak." ifadelerini kullandı.

Aynı bölümde eğitim gören öğrenci Melike Güneş ise farkındalık oluşturulması amacıyla projenin yapıldığını ve imkansızlıktan dolayı kitap alamayan kitapseverlere faydalı olmak istediklerini aktararak destek sağlayan ve kitap yardımında bulunan herkese teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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