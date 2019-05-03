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TTB yöneticilerine 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan mahkumiyet

TTB'nin bazıları daha önce görev yapan 11 Merkez Konseyi üyesi, Zeytin Dalı Harekatı ile Dünya Barış Günü'ne yönelik açıklamalarına ilişkin yargılandıkları davada "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı
 03 Mayıs 2019 16:57
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TTB yöneticilerine 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan mahkumiyet

Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) bazıları daha önce görev yapan 11 Merkez Konseyi üyesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik 24 Ocak 2018 tarihli açıklaması ile 1 Eylül 2016'daki Dünya Barış Günü'ne yönelik açıklamasına ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Van baro başkanlarının da sanıkların avukatlığını üstlendiği davayı bazı CHP ve HDP milletvekilleri ile KESK ve DİSK yöneticileri de takip etti.

Sanıklar, duruşmada esas hakkındaki savunmalarını yaparak suçsuz olduklarını ifade etti ve beraat talebinde bulundu.

Sanıklardan eski TTB Merkez Başkanı Mehmet Raşit Tükel, "sağlıklı yaşam hakkını savunduklarını", bunun kendilerine yasa ve mesleki bildirgelerle verilmiş bir görev olduğunu belirtti.

TTB Merkez Konseyi Başkanlığını hala yürüten Sinan Adıyaman ise "TTB görevini yaparken kimseden talimat almaz. Suçlamaları reddediyorum." dedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu, söz konusu açıklamaları hekimlik sorumluluğu çerçevesinde yaptıklarını ifade ederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme esas hakkındaki savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya öğle arası verdi.

Aranın ardından son sözleri sorulan sanıklar suçlamaları kabul etmediklerini ve beraatlarını istediklerini bildirdi.

Hükmü açıklayan mahkeme heyetinin kararına göre sanıklar Mehmet Raşit Tükel, Sinan Adıyaman, Mustafa Taner Gören, Bülent Nazim Yılmaz, Ayfer Horasan, Dursun Yaşar Ulutaş, Funda Barlık Obuz, Hande Arpat, Mehmet Sezai Berber, Selma Güngör ve Şeyhmus Gökalp, söz konusu açıklamalarıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu iki kez işledikleri gerekçesiyle 2'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar hakkında takdiri indirim uygulanarak ceza 1 yıl yıl 8'er ay olarak belirlendi.

Sanıklardan Hande Arpat, sosyal medya üzerinden yaptığı bazı paylaşımları nedeniyle "zincirleme olarak terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ayrıca 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İddianamede Arpat gibi sosyal medya paylaşımları nedeniyle aynı suçtan cezalandırılması istenen sanık Şeyhmus Gökalp'in ise unsurları oluşmadığı gerekçesiyle bu suçtan beraatına hükmedildi.

- Davanın geçmişi

Sanıklar hakkında, TSK'nin Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik 24 Ocak 2018 tarihli açıklaması ile 1 Eylül 2016'daki Dünya Barış Günü'ne yönelik açıklamaya ilişkin "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından dava açılmıştı.

Cumhuriyet savcısı, önceki celse açıkladığı esas hakkındaki görüşünde, bütün sanıkların söz konusu açıklamalar nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapse çarptırılmalarını, sanık Hande Arpat'ın bazı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin "yayın yoluyla zincirleme biçimde silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 13 yıl 1 ay 15 güne kadar ayrıca mahkumiyetini talep etmişti.
Anadolu Ajansı
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