Dolar günü 5,97 TL seviyelerinde tamamladı
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
|03 Mayıs 2019 17:08
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle :
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,9680
|5,9690
|5,9710
|5,9720
|Avro
|6,6850
|6,6860
|6,6770
|6,6880
|Sterlin
|7,7500
|7,7890
|7,3490
|7,7780
|İsviçre Frangı
|5,8330
|5,8620
|5,8250
|5,8540
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9400
|5,9900
|5,9350
|5,9850
|Avro
|6,6400
|6,7000
|6,6200
|6,6800
|Sterlin
|7,6910
|7,8480
|7,6630
|7,8200
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