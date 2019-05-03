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Dolar günü 5,97 TL seviyelerinde tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
 03 Mayıs 2019 17:08
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Dolar günü 5,97 TL seviyelerinde tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle :

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 5,9680 5,9690 5,9710 5,9720
Avro 6,6850 6,6860 6,6770 6,6880
Sterlin 7,7500 7,7890 7,3490 7,7780
İsviçre Frangı 5,8330 5,8620 5,8250 5,8540
ANKARA
ABD Doları 5,9400 5,9900 5,9350 5,9850
Avro 6,6400 6,7000 6,6200 6,6800
Sterlin 7,6910 7,8480 7,6630 7,8200
Anadolu Ajansı
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