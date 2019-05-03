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TTK'ya alınacak 500 işçi için başvurular başlıyor

İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na alınacak olan 500 pano ayak üretim işçisi alımı için başvuruların 6 Mayıs ile 10 Mayıs tarihleri arasında alınacağını söyledi
 03 Mayıs 2019 17:13
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TTK'ya alınacak 500 işçi için başvurular başlıyor

İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu yaptığı açıklamada, TTK 'ya alınacak 500 kişinin bir önceki işçi alımında ki şartlar ile aynı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bilindiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları gereği ilimizde faaliyet gösteren Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı müessese müdürlüklerine 10-12-2018 Tarihli resmi gazetede yayınlanan karar gereği 4857 sayılı iş kanunu tabi daimi işçi statüsüne de yer altında pano ayak üretim işçiliği sanatını çalıştırmak üzere 1000 + 500 işçi alımı için çalışmalar başlatılmış 2 bin kişiyle ilgili 2 Mart 2019 tarihinde noter kurası çekilmişti. Bu defa diğer 500 alımla ilgili Türkiye Taşkömürü Kurumunca gerekli çalışmaları tamamlanarak, 500 kişinin 350'si Zonguldak, 100'ü Bartın, 50 ise Karabük olarak belirlenmiş olup ilgili İş Kurumu İl Müdürlüklerine trip açılması ile ilgili yazılar gönderilmiştir. Buna göre, Kurumumuzca 06.05.2019 ile 10.05.2019 tarihleri arasında başvurular alınacaktır. Başvuracak adayların, ilan tarihi itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmaları en az ilkokul mezunu olmaları, yine ilan tarihi itibari ile 32 yaşından gün almamış olmaları askerlikle ilişkin bulunmaması Zonguldak ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir. Daha önceki bin kişiyle ilgili gerçekleştirilen prosedür aynı olup başvuruların alınmasını müteakip Kurumumuzca gerekli kontroller yapıldıktan sonra noter kurasına esas liste TTK 'ya gönderilecek ve kurumun internet sitesinde yayınlanacaktır. Noter tarafından yapılacak kura çekilişinde iki sıra numarası adayların kurumumuza kayıt oldu kusura numarası değil, motel ve TTK 'ya gönderilen sıra numarasına göre olacaktır. Adayların sıra numaralarını internet sitesinden bakmaları gerekmektedir. Kura çekilişi 23 Mayıs 2019 tarihinde saat 09.00'da Zonguldak Site Bahçelievler'de bulunan kapalı spor salonuna gerçekleştirilecek olup, kura çekimi sonucuna göre adaylarımız işe girmeye hak kazanacaklar."

İhlas Haber Ajansı
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