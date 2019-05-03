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AK Parti Kocaeli İl Başkanı görevinden istifa etti

Abdullah Eryarsoy: Sorumluluğunun bilincinde olan birisi olarak, genel merkezimize istifa talebimi ilettim ve bu talebim kabul edildi. Bugün itibarıyla AK Parti Kocaeli İl Başkanlığından istifa ediyorum
 03 Mayıs 2019 17:16
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AK Parti Kocaeli İl Başkanı görevinden istifa etti

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, görevinden istifa etti.

Eryarsoy, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, bugün itibarıyla AK Parti İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kuruluşundan itibaren millet ve hizmet yolunda gönül verdiği, teşkilatlarında görev aldığı partisinde 2003 yılında il yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladığını belirten Eryarsoy, 24 Temmuz 2018'de AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atamasıyla il başkanı olarak görevlendirildiğini ifade etti.

Partide görev yaptığı süre içinde başka hiçbir göreve talip olmadığını ve hep teşkilat kademesinde kalmayı tercih ettiğini kaydeden Eryarsoy, şöyle konuştu:

"31 Mart seçimlerinde, Büyükşehir Belediyesi ve 12 ilçemizde oylarımızı arttırdık. Büyükşehirde ve 11 ilçede milletimizin teveccühüyle belediye başkanlıklarını kazandık. İzmit Belediye Meclisini çoğunlukla kazanmamıza rağmen, maalesef belediye başkanlığını kazanamadık."

"Sorumluluğunun bilincinde olan birisi olarak, genel merkezimize istifa talebimi ilettim ve bu talebim kabul edildi. Bugün itibarıyla AK Parti Kocaeli İl Başkanlığından istifa ediyorum." diyen Eryarsoy, teşkilattaki çalışma arkadaşlarına, partililere ve vatandaşlara teşekkür ederek, helallik istedi.

Anadolu Ajansı
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