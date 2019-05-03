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'İşçi alacaklarında zamanaşımı süreleri azaltılamaz'

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: Kamuoyunun gündemine işçilik alacaklarında zaman aşımı sürelerinin yeniden azaltılmasına yönelik bir taleple çıkmak kabul edilemez. İşçi alacaklarında zamanaşımı süreleri azaltılamaz. İşçi daha fazla huzursuz edilmesin
 03 Mayıs 2019 17:22
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'İşçi alacaklarında zamanaşımı süreleri azaltılamaz'

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Kamuoyunun gündemine işçilik alacaklarında zaman aşımı sürelerinin yeniden azaltılmasına yönelik bir taleple çıkmak kabul edilemez. İşçi alacaklarında zamanaşımı süreleri azaltılamaz. İşçi daha fazla huzursuz edilmesin." ifadelerini kullandı.

Atalay, Türk-İş Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de işçilerin alacak davalarının uzun sürdüğünü ve bunun işçilerin hak kaybına yol açtığını belirterek, şunları kaydetti:

"Başta kıdem tazminatı olmak üzere iş sözleşmesinden kaynaklanmak koşuluyla hangi kanuna tabi olursa olsun yıllık izin ücreti, iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat, kötü niyet tazminatı, iş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminatların zaman aşımı süreleri, işçi kesiminin tüm itirazlarına rağmen yapılan bir düzenlemeyle 2017'de 5 yıla düşürülmüştür. Bu değişikliğin yarattığı sıkıntılar ortadadır."

Zamanaşımı sürelerinin kısaltılmasının işçi alacaklarını alınamaz hale getirdiğine dikkati çeken Atalay, "Bazı kötü niyetli iş verenler davaları uzatmaktadır. Bu nedenle, kamuoyunun gündemine işçilik alacaklarında zamanaşımı sürelerinin yeniden azaltılmasına yönelik bir taleple çıkmak kabul edilemez. İşçi alacaklarında zamanaşımı süreleri azaltılamaz. İşçi daha fazla huzursuz edilmesin." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
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