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'Ülkemiz kanatlanıp uçma aşamasının eşiğine gelmiştir'

Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, iğneyle kuyu kazma dönemini geride bırakmış ve kanatlanıp uçma aşamasının eşiğine gelmiş durumdadır" dedi.
 03 Mayıs 2019 17:35
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'Ülkemiz kanatlanıp uçma aşamasının eşiğine gelmiştir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- IDEF Savunma Sanayi fuarında çok önemli ürünlerin sergilendiğini gördük. Diğer ülkelerin yarım asırda geldiği yere bizim firmalar 3-4 yıllık gayretle ulaştı.

- Maruz kaldığımız saldırılar karşısında, her alanda kendi göbeğimizi endimiz kesmeyi başardık.

- İhracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 84.4'e yükseldi.

- İhracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 84.4'e yükseldi. İhracatımız nisan ayında yüzde 5.38 artışla 15 milyar 273 milyon dolar oldu. İthalatımız ise yüzde 14.62 azalarak 18.104 milyar dolar oldu.

- 2023 hedeflerimize ulaşabilmek için yaptığımız ihracatın katma değerini yükseltmemiz gerekiyor.

- Türkiye iğneyle kuyu kazma dönemini geride bırakmış ve kanatlanıp uçma aşamasının eşiğine gelmiş durumdadır.

- İhracatımızın katma değerini geliştirmek için inovasyona daha çok önem vereceğiz.

- Yapay zekanın her alanda etkinliğini hissettirdiği bir dönemde konvansiyonel yöntemlerle ön plana çıkamayız.

- Dijital bir dönüşüme kritik bir politika olarak sahip çıkıyoruz. Dijital ekonomiyi de hızlandırmış bulunuyoruz.

'HER ALANDA ÜLKEMİZİ ZİRVEYE TAŞIYACAĞIZ'

- Birileri bizi kendi içimize kapanmaya zoluyor olsa da bu tuzağa düşmeyeceğiz. Her alanda ülkemizi zirveye taşıyacağız.

- Dünyanın en eli kanlı terör örgütlerini yerle yeksan etmiş bir ülkeyiz.

- Yerli savunma sanayiindeki güç bize terörle mücadelede başarıyı getirdi. Çok kısa zamanda terörün belini kıracağız.

- Bugün AB ülkeleri hala huzur içinde yaşıyor olmalarını Türkiye'nin 4 milyon sığınmacıyı kendi topraklarında misafir etmesine borçlu.

- Türkiye, artık her üflendiğinde her çelme takıldığında yere kapaklanan o eski Türkiye değildir.

'PAŞA KEYİFLERİ İSTİYOR DİYE KÜÇÜLELİM Mİ?'

- AB'ye tam üye olmak için çok büyükmüşüz. Paşa keyifleri istiyor diye küçülelim mi, boşuna 3 çocuk demiyorum.

- Kafalarında bir Türk baharı var. Oysa onların her baharı kara kışa dönmüştür.

- Suriye'de ülkemize yönelik hiçbir tehdide izin vermeyeceğiz.

- Avrupa şehirleri cayır cayır yanmaya başladı. Buna rağmen Türkiye'deki fay hatlarını kaşımak isteyenler önce kendi çürük zeminlerine baksın.

- Seçim sonuçları üzerinden Türkiye'nin geleceğiyle ilgili siyaset mühendisliğine soyunanların bakacağı yer rabiamızdır.

- Türkiye, kimsenin yutamayacağı kadar büyük bir lokmadır. Türkiye'nin bağımsızlığına karşı yapılacak ekonomik ve siyasi her hamle başarısız olacaktır.
Anadolu Ajansı
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