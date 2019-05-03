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İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu: 19 gözaltı
"Yağma, tehdit, kasten yaralama, çek-senet tahsilatı ve silah ticareti" gibi suçlara karıştıkları belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı
|03 Mayıs 2019 17:43
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İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 19 şüpheli yakalandı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Sarallar" olarak bilinen suç örgütü üyelerinin "yağma, tehdit, kasten yaralama, çek-senet tahsilatı ve silah ticareti" gibi farklı suçlara karıştığını tespit etti.
Yapılan çalışmaların ardından kimlikleri ve adresleri belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ile çek ve senetler ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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