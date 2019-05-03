TCDD'den ilaçlama uyarısı
|03 Mayıs 2019 17:56
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, Afyonkarahisar-Kütahya-Denizli-Isparta-Burdur-Eskişehir-Balıkesir il ve ilçe sınırları içindeki demiryolu hat ve istasyonlarında 3-11 Mayıs tarihlerinde ilaçlama yapılacağı bildirildi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, otla mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıyor.
Bu nedenle demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde, ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları gerekiyor.
Ayrıca belirtilen yerlerde vatandaşların hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları önem taşıyor.
İlaçlama programı şöyle:
3 Mayıs: Afyonkarahisar ve Denizli il sınırları içerisindeki Dinar-Kaklık arası hat kesimi ve istasyon sahaları
4 Mayıs: Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur il sınırları içerisindeki Dinar-Gümüşgün-Burdur arası hat kesimleri ve istasyon sahaları
5 Mayıs: Isparta il sınırları içerisindeki Gümüşgün, Bozanönü-Isparta arası hat kesimi ve Göltaş, Bozanönü İstasyon ve Isparta Garı sahaları
7 Mayıs: Afyonkarahisar ve Kütahya il sınırları içerisindeki Afyon Ali Çetinkaya, Kütahya arası hat kesimi ve istasyon sahaları.
8 Mayıs: Kütahya ve Eskişehir il sınırları içerisindeki Kütahya-Eskişehir arası hat kesimi ve istasyon sahaları
9 Mayıs: Kütahya il sınırları içerisindeki Kütahya, Tavşanlı-Tunçbilek arası hat kesimleri ve istasyon sahaları
10 Mayıs: Kütahya ve Balıkesir il sınırları içerisindeki Tavşanlı-Dursunbey arası hat kesimi ve istasyon sahaları
11 Mayıs: Balıkesir il sınırları içerisindeki Dursunbey-Balıkesir arası hat kesimi ve istasyon sahaları.
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