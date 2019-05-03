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Sınırda yakalananan FETÖ ve PKK üyelerine tutuklama

Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, FETÖ şüphelisi 4 kişi ile terör örgütü PKK üyesi 1 zanlı gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan FETÖ şüphelilerinden 2'si ile terör örgütü PKK üyesi tutuklandı
 03 Mayıs 2019 18:02
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Sınırda yakalananan FETÖ ve PKK üyelerine tutuklama

Edirne'de yapılan jandarma denetimlerinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi ile bir PKK üyesi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyü yakınlarında Yunanistan'a geçmeye çalışan Y.A, S.I, F.Y. ve M.E.A'yı yakaladı.

Yakalanan şüphelilerin FETÖ ile bağlantıları olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A. ve F.Y. tutuklandı, S.I. ve M.E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- PKK'lı terörist yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK üyesi E.A'yı yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. tutuklandı.

Anadolu Ajansı
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