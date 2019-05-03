Kooperatif Başkanı minibüste infaz edildi
|03 Mayıs 2019 18:07
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü arasında yolcu taşımacılığı yapan aynı zamanda S.S. Öz Taşköprü Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Nejdet Özsoy, İsmailbey Mahallesi'nde bulunan otoparkta beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı sonucu 50 yaşındaki Nejdet Özsoy, servis minibüsü içerisinde hayatını kaybetti. Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen ve olay yerinden kaçan 16 yaşındaki H.C.K.'yı, İnönü Mahallesi'nde suç aletiyle birlikte yakaladı.
Cumhuriyet savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Nejdet Özsoy'un cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen H.C.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden S.S. Öz Taşköprü Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Nejdet Özsoy ile silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen H.C.K.'nin babası E.K.'nin Taşköprü Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde geçtiğimiz günlerde kavga ettikleri öne sürüldü.
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