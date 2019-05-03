Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Tokat'ta cenaze dönüşü kaza: 2 ölü, 10 yaralı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde cenaze yakınlarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
|03 Mayıs 2019 18:29
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Hava destekli uyuşturucu operasyonunda 38 gözaltı
03 Mayıs 2019 18:40
|5 yaşındaki çocuğa tacizi savunan kadın yine tutuklanmadı
03 Mayıs 2019 18:19
|Kooperatif Başkanı minibüste infaz edildi
03 Mayıs 2019 18:07
|İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu: 19 gözaltı
03 Mayıs 2019 17:43
|TTB yöneticilerine 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan mahkumiyet
03 Mayıs 2019 16:57
|İki kuyumcuyu öldüren polise 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
03 Mayıs 2019 16:48
|Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
03 Mayıs 2019 14:37
|CHP'den Ankara İl Jandarma Komutanı hakkında suç duyurusu
03 Mayıs 2019 12:48
|Gaziantep'te polisi yaralayan 4 zanlı adliyeye sevk edildi
03 Mayıs 2019 12:39
|Yolu kapatan öğrenciler tutuklandı
03 Mayıs 2019 11:40