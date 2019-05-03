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Tokat'ta cenaze dönüşü kaza: 2 ölü, 10 yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde cenaze yakınlarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
 03 Mayıs 2019 18:29
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Tokat'ta cenaze dönüşü kaza: 2 ölü, 10 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Reşadiye ilçesi Güvenlik köyünde cenazeye katılanları taşıyan Küçükçekmece Belediyesine ait otobüs Delice mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 2 kişi ölürken 10 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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