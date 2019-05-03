Huawei, Apple'ı solladı!
Huawei, Apple'ı geçerek dünyanın ikinci büyük akıllı telefon üreticisi oldu.
|03 Mayıs 2019 19:09
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Çinli telekomunikasyon ekipmanları devi Huawei Technologies, 2019 ilk çeyrekte Apple'ı geride bırakarak Samsung'un ardından dünyanın ikinci büyük akıllı telefon üreticisi konumuna yükseldi.
SATIŞLARINI ARTIRAN TEK BÜYÜK ÜRETİCİ OLDU
Huawei 2019 ilk çeyrekte satışlarını artıran tek büyük üretici oldu. İlk çeyrekte akıllı telefon satışlarını yüzde 50,3 artırarak 59,1 milyon adede çıkaran Huawei, yüzde 19 pazar payına ulaştı.
APPLE'IN SATIŞLARI YÜZDE 30,2 DÜŞTÜ
İlk çeyrekte Samsung'un satışları yüzde 8,1 azalarak 71,9 milyon adet olurken, Apple ise yüzde 30,2 düşüşle 36,4 milyon adet telefon sattı. Xiaomi'nin satışları da ilk çeyrekte yüzde 10,2 düşüşle 25 milyon adet olarak gerçekleşti.
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