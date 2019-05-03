1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TÜRSAB büyükelçilere Bursa'yı gezdirdi

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Nezih Hacıalioğlu: İstanbul, Ankara, Antalya, Bodrum, İzmir ülkemizin turizmi açısından önem arz eden yerler fakat Bursa, Gaziantep, Van gibi illerimiz de var. Önümüzdeki dönemlerde buna benzer etkinlikler devam edecek
 03 Mayıs 2019 18:44
Yazdır
TÜRSAB büyükelçilere Bursa'yı gezdirdi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin (TÜRSAB), büyükelçilere Türkiye'yi tanıtmak amacıyla geçen yıl ekim ayında Gaziantep ve Şanlıurfa'dan başlattığı geziler kapsamında Bursa programı başladı.

Birliğin, hedef pazarlardan gelen turist sayısını yukarı çekmek amacıyla, ülkede görev yapan büyükelçilere Türkiye'nin tarihi ve turistik yerleri ile kültürel zenginliklerini tanıtma faaliyetleri sürüyor.

Türkiye'nin yurt dışında daha fazla tanınması hedefiyle başlatılan gezilerin Bursa'daki bölümüne katılan büyükelçiler, Yenişehir Havalimanı'nda Büyükşehir Belediyesinin bando takımı eşliğinde karşılandı. Çiçek hediye edilen konuklar, daha sonra il merkezine geçti.

Büyükelçiler, Soğanlı Botanik Parkı'nda verilen öğle yemeğinin ardından UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiş tarihi ve turistik mekanları, Ulu Cami ve Koza Han'ı gezdi.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Nezih Hacıalioğlu, yaptığı açıklamada, büyükelçileri misafir ettiklerini, yılın ilk programını Bursa'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin farklı yerlerini büyükelçilere tanıtmak istediklerini ifade eden Hacıalioğlu, "İstanbul, Ankara, Antalya, Bodrum, İzmir ülkemizin turizmi açısından önem arz eden yerler fakat Bursa, Gaziantep, Van gibi illerimizde var. Önümüzdeki dönemlerde buna benzer etkinlikler devam edecek." dedi.

TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu da Bursa'nın dünyada tanınırlığının artması için adımlar attıklarını, tarihi mekanları, kültürel değerleri, turizm bakımından var olan kaynakları büyükelçilere sunacaklarını ifade etti.

Saraçoğlu, Bursa'nın dünya üzerinde marka şehir olması konusunda da çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Geziye, Arjantin Büyükelçisi Jorge Alejandro Mastropietro, Kolombiya Maslahatgüzarı Milena Gomez Kopp, Kuzey Makedonya Büyükelçisi Zvonko Mucunski, Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, Litvanya Büyükelçisi Audrius Bruzga, Malezya Büyükelçisi Abd Razak Bin Abdul Wahab, Sırbistan Büyükelçisi Zoran Markovic, Hindistan Maslahatgüzarı Vanaja Kumari Thekkat ile aileleri katılıyor.

Büyükelçiler yarın, Osmanlı'nın ilk yerleşim yerlerinden olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Cumalıkızık Mahallesi'ni ziyaret edecek. Daha sonra İznik'e geçecek grup, Yenişehir Kapısı, Roma Tiyatrosu, Nilüfer Hatun Çini Çarşısı ve Ayasofya Camisi'ni gezecek. Konuklar 5 Mayıs Pazar günü Uluabat Gölü kıyısındaki Gölyazı Mahallesi'ni gezdikten sonra Bursa'dan ayrılacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Guinness rekoru için 1919 öğrenci ip atladı
03 Mayıs 2019 18:34		 Sınırda yakalananan FETÖ ve PKK üyelerine tutuklama
03 Mayıs 2019 18:02
TCDD'den ilaçlama uyarısı
03 Mayıs 2019 17:56		 TTK'ya alınacak 500 işçi için başvurular başlıyor
03 Mayıs 2019 17:13
Kampüsteki ağaçlar kitap açtı
03 Mayıs 2019 16:54		 Türkiye'nin en büyük camisi açıldı
03 Mayıs 2019 15:46
Niğde'de dolu meyve ağaçlarında hasara neden oldu
03 Mayıs 2019 15:42		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
03 Mayıs 2019 15:29
Sağlık Bakanlığı örnek sahur ve iftar sofrası hazırladı
03 Mayıs 2019 15:15		 Van'dan Katar'a koyun ihraç edildi
03 Mayıs 2019 14:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:11 - Ramazanda kırmızı ete zam yok19:09 - Huawei, Apple'ı solladı!19:07 - MHP MYK üyeleri Rize'de kaza yaptı: 3 yaralı19:05 - Şirket araçlarının plakasına yazılan ceza bilgileri e-Devlet'te görülecek19:00 - Kurum: Badavut'ta yapılaşmaya izin verilmeyecek18:55 - FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasında 4 tutuklama18:44 - TÜRSAB büyükelçilere Bursa'yı gezdirdi18:40 - Hava destekli uyuşturucu operasyonunda 38 gözaltı18:39 - İmamoğlu: Ulaşım indirimleri için talimatları verdim18:34 - Guinness rekoru için 1919 öğrenci ip atladı
18:29 - Tokat'ta cenaze dönüşü kaza: 2 ölü, 10 yaralı18:19 - 5 yaşındaki çocuğa tacizi savunan kadın yine tutuklanmadı18:15 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:07 - Kooperatif Başkanı minibüste infaz edildi18:07 - Başpolisler arasından amir alımına dair duyuru yayımlandı18:02 - Sınırda yakalananan FETÖ ve PKK üyelerine tutuklama17:56 - TCDD'den ilaçlama uyarısı17:43 - İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu: 19 gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
4 aylık enflasyon toplamda yüzde 3,99 oldu
Memur ve sözleşmeliyi kapsayan, 'Kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği' yürürlüğe girdi
Nisan ayı enflasyonu açıklandı
Vali'den, Komünist başkana 'ancak poz verirsin' eleştirisi
Şentop'tan protokol ayıbına tepki, programı terk etti
OHAL Komisyonu Mart ayı raporunu açıkladı
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik
Yeni askerlik sisteminde bedelli ücreti 30 bin TL olacak
Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında soruşturma
Maden işlerinde çalıştırılmak üzere, 8 mühendislik bölümü mezunları arasından, uzman alınacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
doğum kontrolünü doğru bulmuyorum 6
doların 3 tl yi aşması 5
aklımın köşesinden bile geçmedi 5
davutoğlu'nun intihar edecek olan kişiyi kurtarması 4
ergin ataman'ın oyuncularında doping çıkması 1
05.05.2019 galatasaray vs beşiktaş maçı 1
başkasının başlığını karalayan yazar 3
polisin yaşlı kadına saldırması 1
cep telefonu fiyatlarının artması 5
bilgi emanettir 2
SON İLANLAR
Türkiye Taşkömürü Kurumu 500 işçi alacak
Ankara Sinkent Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Personel Hizmetleri Geçici 10 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 7 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi 17 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 17 İşçi Alacak
Kırıkkale Delice Belediyesi 3 İşçi Alacak
Niğde Bor Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam