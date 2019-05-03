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FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasında 4 tutuklama

Erzincan merkezli 4 ildeki operasyonda gözaltına alınan 8 askerden 4'ü tutuklandı
 03 Mayıs 2019 18:55
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FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasında 4 tutuklama

Erzincan merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/YDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Erzincan yanı sıra Ankara, İstanbul ve Erzurum'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 6'sı ihraç edilmiş 8 askeri öğrencinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si muvazzaf, 2'si ise meslekten ihraç edilmiş olmak üzere 4'ü, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 4 asker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı
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