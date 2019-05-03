MHP MYK üyeleri Rize'de kaza yaptı: 3 yaralı
MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Süleyman Latif Yunusoğlu ve Recep Bakırcı'nın da içinde bulunduğu araç, Rize'de refüje çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı
|03 Mayıs 2019 19:07
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Süleyman Latif Yunusoğlu ve Recep Bakırcı'nın da içinde bulunduğu araç, Rize'de refüje çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Derepazarı ilçesinden Rize'ye giden MHP MYK üyesi Recep Bakırcı yönetimindeki otomobil, yoldaki su birikintisi nedeniyle savrularak, refüje çarptı.
Kazada Bakırcı, Yunusoğlu ve MHP Rize İl Yönetim Kurulu Üyesi Musa Yazıcı yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yunusoğlu'nun ayağında kırık bulunduğu, diğer yaralıların ise ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
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