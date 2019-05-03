Edevlette yeni hizmet. Bu plaka yazılan cezalar da görülebilecek
|03 Mayıs 2019 19:05
|Yazdır
Şirket araçlarının plakasına yazılan ceza bilgileri artık e-Devlet üzerinden de görünebilecek.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, tüzel kişiye kayıtlı araçların plakasına yazılan Trafik İdari Para Cezalarının tüzel kişi yetkilisince "www.turkiye.gov.tr" internet adresinden sorgulama hizmeti sundu.
Buna göre, tüzel kişi adına kayıtlı araç plakasına trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edilmesi durumunda e-Devlet kapısına şifresiyle giriş yapan tüzel kişi yetkilisi, Emniyet Genel Müdürlüğü kurum hizmetlerinden "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Tüzel Kişi)" butonundan sorgulama yaparak vergi kimlik numarası, aracın plakası, cezanın düzenlendiği il/ilçe, ceza tarihi, ceza saati, ceza maddesi, ceza tutarı bilgilerine erişebilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Başpolisler arasından amir alımına dair duyuru yayımlandı
03 Mayıs 2019 18:07
|50 bin yeni sosyal konut kuraları pazartesi başlıyor
03 Mayıs 2019 17:15
|DPB'den, görevlendirme yönetmeliği için açıklama
03 Mayıs 2019 15:19
|Kırıkkale Sağlık Müdürü görevden alındı
03 Mayıs 2019 13:58
|OHAL Komisyonu Mart ayı raporunu açıkladı
03 Mayıs 2019 12:06
|YÖK'ten diplomalar askıya alındı açıklaması
03 Mayıs 2019 11:49
|Patoloji raporu zorunlu olan cerrahi işlemler listesi güncellendi
03 Mayıs 2019 10:57
|Sürücü adaylarına ekonomik sürüş tekniği eğitimi geliyor
03 Mayıs 2019 10:45
|EPDK'de Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı kuruldu
03 Mayıs 2019 10:42
|Yerli motorlu dev zırhlılar TSK envanterine girecek
03 Mayıs 2019 10:23